Το κοινωνικό χάσμα στη Γερμανία διευρύνετα: 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και γεωγραφικών περιοχών.



Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (2/6), στη χώρα ζουν σήμερα 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας - εάν ληφθεί υπ' όψιν αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 έως το 2025 το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για «θλιβερό ρεκόρ».

Τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης εν συντομία:

- Η συχνότητα εμφάνισης της φτώχειας στη Γερμανία έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνολικά 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από την εισοδηματική φτώχεια. Το ποσοστό φτώχειας είναι 16,1%.

- Οι γυναίκες είναι ελαφρώς πιο πιθανό να επηρεαστούν από τη φτώχεια (16,7%) από τους άνδρες (15,6%).

- Η κατάσταση παραμένει τεταμένη για τους ηλικιωμένους: το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται στο 19,5%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω πλήττεται πλέον από τη φτώχεια. Η τρίτη ηλικία απειλεί να γίνει παγίδα φτώχειας.

- Τα μονομελή νοικοκυριά και οι μονογονεϊκές οικογένειες συγκαταλέγονται στους τύπους νοικοκυριών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια. Με ποσοστό φτώχειας 30,3% για τα μονογονεϊκά άτομα και 28,9% για τις μονογονεϊκές οικογένειες, περίπου ένα στα τρία άτομα που βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις επηρεάζεται.

- Οι τρέχουσες κυβερνητικές προτάσεις για κοινωνικές περικοπές (π.χ., επιδόματα στέγασης και προκαταβολές για τη διατροφή των παιδιών) απειλούν να επιδεινώσουν τη φτώχεια μεταξύ ομάδων που ήδη πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια, όπως οι ηλικιωμένοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

- Οι διαφορές μεταξύ των γερμανικών κρατιδίων είναι σημαντικές: Ενώ στη Βαυαρία περίπου ένας στους οκτώ ανθρώπους πλήττεται από φτώχεια, αυτό ισχύει για περισσότερους από έναν στους πέντε ανθρώπους στη Σαξονία-Άνχαλτ. Στη Βρέμη, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

- 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών και 650.000 συνταξιούχοι.



Όπως διευκρινίζεται από τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξ ορισμού κίνδυνο φτώχειας. Για άγαμους, το όριο βρίσκεται στο 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών βρίσκεται στις 3.036 ευρώ.

