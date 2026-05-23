Σπορ Euroleague Final Four Μπάσκετ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε

Το «κόκκινο τείχος» και η μαγική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο T-Center - Η παρακάμερα του ημιτελικού

Ο Ολυμπιακός διέσυρε (79-61) τη Φενέρ στον ημιτελικό της EuroLeague και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της σπουδαίας νίκης.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η καταπληκτική εμφάνιση (79-61) του Ολυμπιακού εναντίον της Φενερμπαχτσέ εξασφάλισε στους «ερυθρολεύκους» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague (24/05, 21:00), όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Η πρόκριση των Πειραιωτών στον μεγάλο τελικό, έγινε κάτω από τις ιαχές των περίπου δεκατριών χιλιάδων φιλάθλων της ομάδας, που κατέκλυσαν τις κερκίδες του T-Center, δημιουργώντας απίστευτη ατμόσφαιρα. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» και δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (23/05) την παρακάμερα του ημιτελικού με τους Τούρκους, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές λήψεις, στις οποίες εμφανίζεται το «κόκκινο τείχος» των φιλάθλων της ομάδας στις εξέδρες, αλλά και οι αντιδράσεις των παικτών και του προπονητή της ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα.

Δείτε το βίντεο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Euroleague Final Four Μπάσκετ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader