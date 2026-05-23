Το «κόκκινο τείχος» και η μαγική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο T-Center - Η παρακάμερα του ημιτελικού

Η καταπληκτική εμφάνιση (79-61) του Ολυμπιακού εναντίον της Φενερμπαχτσέ εξασφάλισε στους «ερυθρολεύκους» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague (24/05, 21:00), όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Η πρόκριση των Πειραιωτών στον μεγάλο τελικό, έγινε κάτω από τις ιαχές των περίπου δεκατριών χιλιάδων φιλάθλων της ομάδας, που κατέκλυσαν τις κερκίδες του T-Center, δημιουργώντας απίστευτη ατμόσφαιρα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» και δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (23/05) την παρακάμερα του ημιτελικού με τους Τούρκους, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές λήψεις, στις οποίες εμφανίζεται το «κόκκινο τείχος» των φιλάθλων της ομάδας στις εξέδρες, αλλά και οι αντιδράσεις των παικτών και του προπονητή της ομάδας μετά τη λήξη του αγώνα.

Δείτε το βίντεο