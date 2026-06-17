LIFE Καθαριότητα

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο στη σκούπα που έχει γίνει τάση στο διαδίκτυο

Ένα ασυνήθιστο κόλπο με αλουμινόχαρτο και σκούπα έχει γίνει viral, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι κάνει τον καθαρισμό πιο αποτελεσματικό.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Μια απλή αλλά μάλλον απρόσμενη συμβουλή καθαριότητας κερδίζει συνεχώς έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι μπορεί να κάνει το σκούπισμα πιο αποδοτικό. Τους τελευταίους μήνες, το συγκεκριμένο «τρικ» έχει τραβήξει την προσοχή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ομάδες που ασχολούνται με συμβουλές για το σπίτι και την οργάνωση. Σύμφωνα με όσους το έχουν δοκιμάσει, η προσθήκη αλουμινόχαρτου στη σκούπα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσής της κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Δες πώς εφαρμόζεται το απλό αυτό τρικ.

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