Το κόλπο με το κουτάλι για να ανοίξετε ένα σφραγισμένο βάζο

Θέλετε να ανοίξετε ένα βάζο για το φαγητό σας και αυτό αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί; Είναι από εκείνες τις μικρές, καθημερινές στιγμές που καταφέρνουν να ανεβάσουν την πίεση σε χρόνο-ρεκόρ – και, ναι, έχει συμβεί σε όλους.



Ετοιμάζεστε να μαγειρέψετε το αγαπημένο σας πιάτο, πιάνετε το βάζο με τις πίκλες, το καλαμπόκι ή οτιδήποτε άλλο και ξεκινά η… μάχη. Γυρίσματα δεξιά κι αριστερά, πανί για καλύτερο κράτημα, επιμονή μέχρι να μουδιάσουν τα χέρια. Τίποτα. Το καπάκι μένει ακλόνητο.



Όσο περνούν τα λεπτά, ο εκνευρισμός μεγαλώνει – ειδικά όταν έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη συνταγή και ο χρόνος πιέζει. Κι όμως, η λύση δεν απαιτεί ούτε δύναμη ούτε νεύρα από ατσάλι. Είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο φαντάζεστε. Αρκεί να γνωρίζετε το σωστό κόλπο. Και τότε, το πεισματάρικο βάζο παραδίδεται σε δευτερόλεπτα.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια.