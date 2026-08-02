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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήρε από το «χέρι» τον ΠΑΟΚ και του έδωσε την πρόκριση απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου. Και στα δυο ματς ο «μάγος» του Δικεφάλου πέτυχε τρια γκολ και μοίρασε μια ασίστ, ενώ το παιχνίδι του είναι τόσο μοναδικό και δεν μοιάζει με κανενός άλλου ποδοσφαιριστή, ίσως και παγκοσμίως.

Ο Ντέλιας την Πέμπτη (30/7) μπήκε στην Τούμπα συνοδευόμενος από τον πρωτότοκο γιό του, ο οποίος μυήθηκε για πρώτη φορά την ιστορική έδρα του «Δικεφάλου του Βορρά». Ο 23χρονος ήταν συνεχώς με ένα τεράστιο χαμόγελο στο στόμα, όπως είναι πάντοτε και ίσως αυτό να είναι το μυστικό της διαφορετικότητας που διαθέτει.

Ο Κωνσταντέλιας με τον γιό του πρώτη φορά στην Τούμπα / Eurokinissi

Eurokinissi

Ένα παγκόσμιο σπάνιο φαινόμενο

Οι λέξεις για τον Έλληνα ασσο του ΠΑΟΚ πλέον δεν μπορούν να τον περιγράψουν. Αυτό το συναίσθημα που δημιουργεί στους φιλάθλους, ανεξαρτήτως ομάδας, όταν έχει την μπάλα στα πόδια και αυτός ο μορφασμός θαυμασμού που δημιουργεί σε όλους μας με την ποικιλία και την φαντασία που διαθέτει στις κινήσεις του είναι πραγματικά δύσκολο να εξηγηθούν. Ο Θεός έχει προικίσει τον Κωνσταντέλια με άπειρο ταλέντο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αψεγάδιαστη τεχνική του. Και η γρήγορη σκέψη με την μπάλα στα πόδια που διαθέτει ταλέντο είναι, όπως και η φαντασία και το απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι του. Το γεγονός ότι πολλές φορές κάνει ακόμα και το προβλέψιμο ή το αναμενόμενο και δεν μπορούν να τον κόψουν οι αντίπαλοι είναι πολύ σπάνιο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την δουλειά που ρίχνει και έχει δυναμώσει σωματικά, αλλά και το ότι δουλεύει στις αδυναμίες του (βλέπε τελειώματα) με αποτέλεσμα να τις βελτιώσει πολύ, είναι μερικοί βασικοί λόγοι που τον κάνουν έναν σπάνιο ποδοσφαιριστή.

Το συστατικό που τον κάνει μοναδικό

Όμως μοναδικό δεν τον κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μοναδικό τον κάνει η ψυχοσύνθεση και η νοοτροπία του. Ο Έλληνας υπερταλαντούχος επιτελικός ευχαριστιέται το παιχνίδι! Και το ευχαριστιέται λες και είναι ακόμα έφηβος και παίζει σε ένα γήπεδο με τους φίλους του. Αυτή την αίσθηση δίνει. Είναι τόσο ανορθόδοξος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λες και δεν έχει θέση και παίζει στην αλάνα, γεγονός που τον κάνει να μοιάζει ασταμάτητος. Είναι γνωστό ότι ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να είχε κυνηγήσει την μεγάλη μεταγραφή όποτε ήθελε. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά σε πολύ σοβαρές και καλύτερες οικονομικά προτάσεις είπε κατηγορηματικά όχι. Γιατί αγαπάει τον ΠΑΟΚ; Γιατί θέλει να μείνει στην Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του; Και για τα δύο; Δεν το ξέρουμε και δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο «μάγος» του «Δικεφάλου του Βορρά» δείχνει με κάθε τρόπο ότι παίζει ποδόσφαιρο πρώτα επειδή αυτό τον κάνει χαρούμενο, το αγαπάει και το γουστάρει και μετά για όλα τα υπόλοιπα.

Eurokinissi

Η εθνική πρέπει να χτιστεί πανω του...

Ο Ντέλιας πήρε μια απόφαση και έθεσε τον εαυτό του εκτός της εθνικής ομάδας. Ο ίδιος εξήγησε πως είναι για οικογενειακούς λόγους όμως οι εικασίες είναι πολλές. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτή την απόφαση, αγωνιστικό και μη, η ΕΠΟ και ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς από την πλευρά τους θα πρέπει να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας με τα γαλανόλευκα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστη που εάν η εθνική ομάδα χτιστεί πάνω του και πλαισιωθεί από τους Τζόλη, Καρέτσα και τους επιθετικούς που ήδη διαθέτουμε αλλά και έρχονται (Παυλίδη, Κωστούλα, Τζίμα κλπ) το μέλλον θα είναι λαμπρό για την χώρα μας. Και η εθνική δεν θα συμμετέχει απλά ξανά συστηματικά στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά θα μπορέσει να χτιστεί μια ομάδα που θα έχει όλα τα εφόδια για να θεωρηθεί μια υπολογίσημη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Κωνσταντέλιας με τα γαλανόλευκα / Eurokinissi