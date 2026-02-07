Το κομβικό ταξίδι του Σμήναρχου στην Κίνα, η στρατολόγηση και η πολύμηνη παρακολούθηση από την ΕΥΠ

Υπό κράτηση έως την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου παραμένει ο Σμήναρχος που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, οπότε και θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα.

Ο 54χρονος αξιωματικός είχε 35 χρόνια υπηρεσίας και θεωρείτο από τους πιο καταρτισμένους ειδικούς στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια.



Υπηρέτησε σε καίριες θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ενώ επί μία δεκαετία (2002–2012) ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με πρόσβαση σε μερικά από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Συμμαχίας.



Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για τα ιπτάμενα ραντάρ, ενώ είχε εμπλοκή σε συμβάσεις και αναβαθμίσεις των συστημάτων Patriot. Η τεχνογνωσία του στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες του παρείχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής.

Το ταξίδι στην Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εμπλοκή του με κινεζικά δίκτυα φαίνεται να ξεκίνησε το 2024. Τότε άρχισε να προβάλλει εντονότερα το βιογραφικό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα μέσω του LinkedIn, πιθανώς αναζητώντας επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποστρατεία.



Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, την ίδια περίοδο ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Ακολούθησε συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα - όπου, όπως εκτιμούν οι Aρχές - υπήρχαν και Κινέζοι πράκτορες.



Το κομβικό σημείο ήταν ένα ταξίδι του στην Κίνα, με επίσημο πρόσχημα την εκμάθηση της γλώσσας. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε ειδικά λογισμικά και τεχνικές επικοινωνίας, περνώντας σε πιο οργανωμένη φάση συνεργασίας.



Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να φωτογραφίζει διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στην Κίνα μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του. Παράλληλα, οι Aρχές εντόπισαν χρηματικό ποσό που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για πληρωμές σε Bitcoin.

Το σήμα από τη CIA και η παρακολούθηση

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για πιθανή κατασκοπευτική δράση Έλληνα αξιωματικού υπέρ ξένης υπερδύναμης. Ο Σμήναρχος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από τον περασμένο Οκτώβριο από την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Η σύλληψη

Η αιφνιδιαστική σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός της 128 Σμηναρχίας, παρουσία εισαγγελέα, από κλιμάκιο της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ. Η πύλη της μονάδας δεν είχε ενημερωθεί, ούτε ο διοικητής.



Οι άνδρες των υπηρεσιών μπήκαν στο γραφείο του, του ανακοίνωσαν τη σύλληψη και άρχισαν άμεσα τον έλεγχο των ηλεκτρονικών του συσκευών. Εκεί, εντόπισαν το δεύτερο κινητό του, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία ως όφειλε.



Ειδικός αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το κινητό του επιτόπου, παρουσιάζοντάς του ένα προς ένα τα στοιχεία. Σε εκείνο το σημείο, ο σμήναρχος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.



Ακολούθησαν κατασχέσεις υπολογιστών, κινητών, σκληρών δίσκων και USB, ενώ έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου βρέθηκε laptop και η ειδική κρυπτογραφημένη συσκευή επικοινωνίας.

Τι γνωρίζουν οι αρχές

Ο Σμήναρχος παραδέχθηκε ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα έναντι αμοιβής, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του. Κατηγορείται για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».



Εφόσον κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας για υποθέσεις κατασκοπείας.



Στο μικροσκόπιο απόστρατοι

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το βάρος της έρευνας μετατοπίζεται και στο στενό υπηρεσιακό και πρώην υπηρεσιακό περιβάλλον του 54χρονου, καθώς στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει απόστρατοι αξιωματικοί και όχι μόνο.

Όπως προκύπτει, η έρευνα για τη δράση του ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας επικεντρώνεται και στην περίοδο που υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.



Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο ζητούμενο για τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη, την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ παραμένει ο ακριβής όγκος και το περιεχόμενο του διαβαθμισμένου υλικού που διέρρευσε.