«Το κορίτσι της Ναπάλμ»: Η τραγική ιστορία ενός παιδιού που μετέτρεψε τον πόνο σε ελπίδα

8 Ιουνίου 1972… Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Νοτίου Βιετνάμ βομβαρδίζουν με βόμβες ναπάλμ την περιοχή του χωριού Τρανγκ Μπανγκ. Η επίθεση έχει ως στόχο δυνάμεις του Λαϊκού Στρατού του Βιετνάμ και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Νοτίου Βιετνάμ, που βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο, οι βόμβες πέφτουν από λάθος εκτίμηση πάνω σε αμάχους που έχουν βρει καταφύγιο σ’ έναν ναό.

Ένα εννιάχρονο κορίτσι, η Phan Thị Kim Phúc, τρέχει γυμνό, ουρλιάζοντας, καθώς τα ρούχα του έχουν καεί από τη ναπάλμ. Αναζητά βοήθεια και λύτρωση από τον πόνο που αποτυπώνεται με τον χειρότερο τρόπο στο πρόσωπό του. Εκεί βρίσκεται και ο φωτογράφος Νικ Ουτ. Καταγράφει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τη στιγμή που αντικρύζει και την ίδια ώρα καταγράφει κάτι πολύ πιο σημαντικό, αφού το «κορίτσι της Ναπαλμ», περνά στην ιστορία.

Μια φωτογραφία σύμβολο, που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα των New York Times την επόμενη ημέρα, με τον τίτλο «The Terror of War», δηλαδή η φρίκη του πολέμου και η οποία κερδίζει το Βραβείο Πούλιτζερ. Όσο σπουδαίο όμως και αν ακούγεται αυτό, η προσφορά της είναι ανεκτίμητη για άλλο λόγο. Γιατί γίνεται το στήριγμα για ένα παιδί που όπως αποδεικνύει το μέλλον, δεν θα πάψει λεπτό να παλεύει, μέχρι να σβήσει τα σημάδια του πολέμου από το κορμί του.

(Photo By: /NY Daily News via Getty Images)

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Kim Phúc, στο CBS4, σε μια από τις τελευταίες σημαντικές θεραπείες για τα εγκαύματά της…

«Εμείς τα παιδιά απλώς επιτρεπόταν να παίζουμε κοντά στο καταφύγιο μέσα στην αυλή του ναού. Μετά θυμάμαι, αφού φάγαμε το μεσημεριανό μας, τους στρατιώτες του Νοτίου Βιετνάμ να φωνάζουν στα παιδιά να τρέξουν. Κοίταξα ψηλά και είδα το αεροπλάνο και τέσσερις βόμβες να πέφτουν. Ακόμη θυμάμαι τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή: “Θεέ μου, κάηκα. Τώρα θα γίνω άσχημη και οι άνθρωποι θα με βλέπουν διαφορετικά”. Ευχαρίστησα όμως τον Θεό που τα πόδια μου είχαν μείνει ανέπαφα, ώστε να μπορέσω να τρέξω στον δρόμο».

Ο αγώνας για την επιβίωση κρατά μισό αιώνα

Ο αγώνας για την επιβίωση της Kim Phúc, ξεκινά δευτερόλεπτα μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Ο 20χρονος φωτογράφος, είναι αυτός που τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή της. Ο ίδιος σε συνέντευξή τους στο CBS Miami, έχει δηλώσει…

«Ακόμη και ο γιατρός είπε ότι θα πεθάνει, ότι πρέπει να πάμε σε άλλο νοσοκομείο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει. Τους παρακάλεσα τρεις φορές και μου απάντησαν όχι. Τότε έβγαλα τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα και είπα: “Αν πεθάνει, η φωτογραφία μου θα βρίσκεται σε κάθε πρωτοσέλιδο, σε κάθε εφημερίδα”. Τότε ανησύχησαν και την πήραν αμέσως μέσα».

Οι τραυματισμοί της είναι εξαιρετικά σοβαροί, όμως η προσπάθειά του φωτογράφου αποδίδει. Έχει υποστεί εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και χρειάζεται να περάσει πολλούς μήνες στο νοσοκομείο, υποβαλλόμενη σε αλλεπάλληλες επεμβάσεις και θεραπείες.

Η ζωή της δεν επιστρέφει ποτέ στην κανονικότητα, ακόμα και μετά τον πόλεμο. Για αρκετά χρόνια χρησιμοποιείται από το τότε καθεστώς του Βιετνάμ και αναγκάζεται να συμμετέχει σε δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις. Την ίδια ώρα όμως παλεύει και με τους δαίμονές της, αφού παρά το γεγονός ότι καταφέρνει να επιζήσει, οι ουλές, ο χρόνιος πόνος και οι ψυχολογικές επιπτώσεις, την ακολουθούν για δεκαετίες. Η νεαρή γυναίκα πια, φτάνει στο σημείο να αισθάνεται αυτοκτονικές τάσεις. Όμως βρίσκει δύναμη μέσα από τη φωτογραφία που -όπως έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις της- μισούσε για χρόνια, καθώς ένιωθε ντροπιασμένη επειδή έτρεχε γυμνή. Παύει να την κοιτά ως μια απόδειξη της φρίκης που έχει βιώσει, ανακαλύπτει την ελπίδα μέσα σε αυτήν και αγκαλιάζει το μήνυμά της. Από εκείνη τη στιγμή τα πάντα αλλάζουν.

Tο «κορίτσι της Ναπαλμ» μετά από θεραπεία της / Φωτ.: IMAGO

Κάνει όνειρα για το μέλλον, σπουδάζει στην Κούβα -εκεί όπου γνωρίζει τον μελλοντικό σύζυγό της-, παντρεύεται, απολαμβάνει το ταξίδι του μέλιτος στον Καναδά το 1992 και τότε παίρνει την απόφαση να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Το αίτημα γίνεται δεκτό και επιτέλους γυρίζει μια νέα σελίδα στη ζωή της. Για την ακρίβεια, γράφει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο. Γίνεται μητέρα και γιαγιά, κυρίως όμως γίνεται επιτέλους, επιζήσασα! Η Kim Phúc αποκτά τη δική της φωνή, τόσο δυνατή, που την οδηγεί στην ίδρυση του Kim Foundation International. Ενός οργανισμού που προσφέρει ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής υποστήριξης, σε παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Γίνεται, επίσης, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO. Μιλά σε όλο τον κόσμο για τη συμφιλίωση, τη συγχώρεση και την ανάγκη αποφυγής των πολεμικών συγκρούσεων. Και η απόδειξη είναι η ίδια. Μισό αιώνα μετά τη λήψη της πιο εμβληματικής φωτογραφίας που αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου, δηλώνει πως δεν θέλει πλέον να τη θυμούνται μόνο ως «θύμα», αλλά ως μητέρα, γιαγιά και επιζήσασα που μεταφέρει ένα μήνυμα ειρήνης κι έχει καταφέρει να μετατρέψει την προσωπική τραγωδία σε ελπίδα.

Γιατί αυτό είναι πλέον η φωτογραφία για εκείνο το εννιάχρονο κορίτσι που αποτυπώνεται σε αυτήν. Μια υπενθύμιση, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις της, για τον κόσμο. Ένα καμπανάκι για τη δύναμη της επιβίωσης και της συγχώρεσης.

Η τελευταία θεραπεία και ο επίλογος

Κι αν το νέο κεφάλαιο είχε γραφτεί με τις σπουδές, τον γάμο και τη δημιουργία μιας όμορφης οικογένειας, ο επίλογος γράφεται περίπου μια δεκαετία μετά. Το 2022. Τότε που υποβάλλεται στην τελευταία προγραμματισμένη θεραπεία με λέιζερ για τις ουλές από τα εγκαύματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, αλλά και ρεπορτάζ του CBS News, η θεραπεία πραγματοποιείται στο Μαϊάμι από τη δερματολόγο Dr. Jill Waibel, έπειτα από σειρά συνεδριών που διήρκεσαν αρκετά χρόνια.

Τότε, η ίδια η Kim Phúc δηλώνει ότι νιώθει συγκίνηση και ανακούφιση, καθώς πιστεύει ότι κλείνει ένας κύκλος πόνου που ξεκίνησε μισό αιώνα πριν…

«Τώρα, 50 χρόνια αργότερα, δεν είμαι πλέον θύμα του πολέμου. Δεν είμαι πια το κορίτσι της Ναπάλμ. Τώρα είμαι φίλη, είμαι άνθρωπος που βοηθά τους άλλους, είμαι γιαγιά και είμαι μια επιζήσασα που υψώνει τη φωνή της για την ειρήνη».