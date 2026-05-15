«Το κορίτσι της ναπάλμ»: Στα δικαστήρια η μάχη για τον δημιουργό της εμβληματικής φωτογραφίας

Το δικαστήριο του Ταρασκόν στη Γαλλία θα εξετάσει το 2027 την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο φωτογράφος του Associated Press, Νικ Ουτ, κατά του Netflix και των δημιουργών του ντοκιμαντέρ The Stringer, το οποίο αμφισβητεί την πατρότητα της ιστορικής φωτογραφίας «Το κορίτσι της ναπάλμ».

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το δικαστήριο καθόρισε το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων, με την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης να προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027.

Η φωτογραφία που σημάδεψε τον πόλεμο του Βιετνάμ

Η εμβληματική ασπρόμαυρη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 8 Ιουνίου 1972 και απεικονίζει τη μικρή Κιμ Πουκ να τρέχει γυμνή σε δρόμο του Τρανγκ Μπανγκ στο Νότιο Βιετνάμ, αμέσως μετά από βομβαρδισμό με ναπάλμ.

Η εικόνα έγινε παγκόσμιο σύμβολο της φρίκης του πολέμου στο Βιετνάμ και χάρισε στον τότε 22χρονο Βιετναμεζοαμερικανό φωτορεπόρτερ Νικ Ουτ βραβείο Πούλιτζερ και World Press Photo το 1973.

Το ντοκιμαντέρ που άνοιξε τη συζήτηση

Η διαμάχη αναζωπυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ The Stringer, σε σκηνοθεσία του Μπάο Νγκουγιέν και παραγωγή του VII Foundation.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η διάσημη φωτογραφία δεν τραβήχτηκε από τον Νικ Ουτ, αλλά από τον Βιετναμέζο ανεξάρτητο φωτορεπόρτερ Νιέν Χάιν Νι, ο οποίος φέρεται να πούλησε τη φωτογραφία στο Associated Press.

Μάρτυρες που εμφανίζονται στην ταινία υποστηρίζουν ότι ο Νιέν Χάιν Νι βρισκόταν στο κατάλληλο σημείο τη στιγμή της λήψης, ενώ το AP απέδωσε τελικά τη φωτογραφία στον Νικ Ουτ, ο οποίος εργαζόταν ήδη για το πρακτορείο και βρισκόταν επίσης στην περιοχή.

A former Saigon photo editor reveals a secret he’s been plagued with for 52 years, setting off a gripping two-year investigation into the truth behind one of the Vietnam War’s most iconic photographs.



Τα στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή

Παράλληλα, έρευνα της γαλλικής ΜΚΟ INDEX αναφέρει ότι η θέση του Νικ Ουτ, όπως την έχει περιγράψει ο ίδιος, αλλά και η κάμερα που χρησιμοποίησε, δεν συμβαδίζουν με τα διαθέσιμα στοιχεία για τη λήψη της φωτογραφίας.

Το ντοκιμαντέρ αμφισβητεί επίσης τον ρόλο του φωτορεπόρτερ στη διάσωση της μικρής Κιμ Πουκ, υποστηρίζοντας ότι η συμβολή του είχε παρουσιαστεί πιο έντονα από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα.

Η αντίδραση του Νικ Ουτ και οι εξελίξεις

Ο Νικ Ουτ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και επιμένει ότι είναι ο μοναδικός δημιουργός της φωτογραφίας. Σε ανάρτησή του στο Facebook τον Ιανουάριο του 2025, υπερασπίστηκε δημόσια τη θέση του.

Ο φωτορεπόρτερ ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ και επιπλέον 20.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα από το VII Foundation, το οποίο εδρεύει στην Αρλ της Γαλλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Το δικαστήριο όρισε επίσης εγγύηση 6.000 ευρώ, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός δύο μηνών.

Τον Μάιο του 2025, ο οργανισμός World Press Photo ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την επίσημη απόδοση της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ.

Από την πλευρά του, το Associated Press, έπειτα από εσωτερική έρευνα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αποδίδει τα credits της εικόνας στον Νικ Ουτ, παραδεχόμενο ωστόσο ότι «είναι αδύνατο να αποδειχθεί με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ