Το κουμπί στο αυτοκίνητο που ζεσταίνει πιο γρήγορα την καμπίνα και σχεδόν όλοι αγνοούν

Οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν αυτή τη ρύθμιση του καλοριφέρ, παρότι μπορεί να ζεστάνει το αυτοκίνητο πολύ πιο γρήγορα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα το πρωί που ξεκινάς για δουλειά μπορεί να σου χαλάσουν τη διάθεση. Το αυτοκίνητο χρειάζεται χρόνο για να «ζωντανέψει» και εσύ κρυώνεις. Λες στον εαυτό σου ότι αφήνεις τον κινητήρα να ζεσταθεί, όμως στην πραγματικότητα περιμένεις να ζεσταθείς κι εσύ μέσα στην καμπίνα. Και ποιος σε αδικεί; Κανείς δεν θέλει να οδηγήσει με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, με παγωμένα χέρια και θολά τζάμια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι ότι μπορείς να μειώσεις σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται το αυτοκίνητό σου για να ζεσταθεί, απλώς πατώντας ένα κουμπί που οι περισσότεροι οδηγοί είτε αγνοούν είτε χρησιμοποιούν λάθος.

Τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν στον εξοπλισμό τους: Θερμαινόμενο τιμόνι, κάθισμα ή και τα δύο. Τι γίνεται όμως με αυτά που δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο;

Το μυστικό είναι μπροστά μας

Το κουμπί αυτό είναι η ανακυκλοφορία (ανακύκλωση) αέρα, το γνωστό recirculation. Συνήθως απεικονίζεται με ένα μικρό αυτοκίνητο και ένα βέλος που κάνει κύκλο προς τα μέσα. Το έχεις δει σίγουρα. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα το διαθέτουν εδώ και δεκαετίες. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί δεν το χρησιμοποιούν ποτέ, άλλοι το ενεργοποιούν συνεχώς χωρίς να το απενεργοποιούν, και ελάχιστοι γνωρίζουν πότε πραγματικά προσφέρει το μέγιστο όφελος. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Πότε το χρησιμοποιούμε

Στην πράξη, όλοι οι οδηγοί θα έπρεπε να ενεργοποιούν την ανακυκλοφορία αέρα όταν θέλουν να ζεστάνουν ή να δροσίσουν γρήγορα το αυτοκίνητο. Το σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης δεν χρειάζεται να δουλεύει τόσο σκληρά για να μεταβάλλει τη θερμοκρασία του αέρα, με αποτέλεσμα η καμπίνα να γίνεται πιο άνετη σε λιγότερο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και το καλοκαίρι, όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο και νιώθεις σαν να έχει μετατραπεί σε φούρνο. Αν ενεργοποιήσεις την ανακυκλοφορία ταυτόχρονα με το air condition, ο καυτός αέρας απομακρύνεται πολύ πιο γρήγορα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε περιπτώσεις καπνού από πυρκαγιές ή έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καλή ιδέα να μένει ενεργή συνέχεια, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του αέρα και να θαμπώσουν πιο εύκολα τα τζάμια τον χειμώνα.

Πως δουλεύει

Για να καταλάβουμε γιατί αυτό το μικρό κουμπί είναι τόσο αποτελεσματικό, αρκεί ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι έξω η θερμοκρασία είναι περίπου -6 βαθμοί Κελσίου (ναι δουλεύει και σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες). Προφανώς δεν θέλεις την ίδια θερμοκρασία και μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός αν σου αρέσει η ιδέα των παγωμένων δαχτύλων. Η ιδανική θερμοκρασία για τους περισσότερους είναι γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αν η ανακυκλοφορία δεν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα τραβά συνεχώς παγωμένο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και προσπαθεί να τον ζεστάνει από την αρχή. Αν όμως πατήσεις το κουμπί της ανακύκλωσης, μετά από λίγο το σύστημα αρχίζει να ξαναζεσταίνει αέρα που έχει ήδη περάσει από το καλοριφέρ. Κάθε κύκλος αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία, μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, με πολύ μικρότερη καταπόνηση.

Κάτι που βοηθά τον συμπιεστή του συστήματος να «ξεκουράζεται» πιο συχνά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη φθορά στα μηχανικά μέρη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για εξαρτήματα όπως ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας.

Το ίδιο ισχύει και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σύμφωνα με μελέτη του 2019 που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Refrigeration, η χρήση της ανακυκλοφορίας μπορεί να αυξήσει την αυτονομία ενός ηλεκτρικού οχήματος από 11% έως και 30%. Σε ακραίες θερμοκρασίες, που έτσι κι αλλιώς πιέζουν τις μπαταρίες, αυτό το ποσοστό κάνει μεγάλη διαφορά. Αντίστοιχα, και τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμου.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ανακυκλοφορίας είναι ότι κρατά έξω ρύπους, καυσαέρια και δυσάρεστες οσμές. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάποια εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ρητά πως η λειτουργία αυτή ενδείκνυται σε τούνελ, σε μποτιλιάρισμα ή όποτε θέλουμε να αποκλείσουμε τον εξωτερικό αέρα για ταχύτερη θέρμανση/ψύξη του εσωτερικού.

Σε αστικές συνθήκες με έντονη ρύπανση, μπορεί να κάνει την οδήγηση πολύ πιο ευχάριστη.

Τα μειονεκτήματα

Ωστόσο, η ανακυκλοφορία δεν είναι πανάκεια και έχει τα μειονεκτήματά της. Δεν πρόκειται για νέα τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα εργοστασιακά συστήματα κλιματισμού της δεκαετίας του 1940 λειτουργούσαν αποκλειστικά με ανακυκλοφορία, κυρίως επειδή ήταν τοποθετημένα στο πορτμπαγκάζ και δεν υπήρχε εύκολος τρόπος να τραβήξουν εξωτερικό αέρα. Αυτό όμως δημιούργησε προβλήματα, ειδικά σε εποχές που το κάπνισμα στο αυτοκίνητο ήταν συνηθισμένο.

Ακόμη και χωρίς καπνό, όλοι οι επιβάτες εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. Με πολλούς επιβάτες και παρατεταμένη χρήση της ανακυκλοφορίας, τα επίπεδα CO2 μπορούν να αυξηθούν, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα, σε πολύωρες συνθήκες χρήσης.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ζαλάδα, υπνηλία και πονοκεφάλους, ενώ μπορεί να μειωθεί και η ικανότητα του οδηγού να αντιδρά γρήγορα ή να παίρνει σωστές αποφάσεις. Επιπλέον, η έλλειψη φρέσκου αέρα ευνοεί το θάμπωμα των τζαμιών σε κρύες και υγρές ημέρες.

Η σωστή χρήση είναι το κλειδί

Ενεργοποίησε την ανακυκλοφορία για τα πρώτα λεπτά όταν θέλεις να ζεστάνεις ή να δροσίσεις γρήγορα το αυτοκίνητο. Χρησιμοποίησέ την όταν περνάς από περιοχές με έντονη ρύπανση ή δυσάρεστες οσμές. Όταν όμως οδηγείς εκτός πόλης ή σε καθαρό περιβάλλον, άφησε τον φρέσκο αέρα να μπει. Είναι επίσης καλό να αερίζεται τακτικά το σύστημα, ώστε να μην παγιδεύεται υγρασία στο air condition, κάτι που ευθύνεται για τη γνωστή μυρωδιά «βρεγμένης κάλτσας». Αυτό το μικρό κουμπί είναι πολύ πιο σημαντικό απ’ όσο φαίνεται, αρκεί να ξέρεις πότε και πώς να το χρησιμοποιείς.