Το ξέφρενο γλέντι της ΑΕΚ σε νυχτερινό κέντρο - Τα «έσπασαν» Ηλιόπουλος και Νίκολιτς (videos)

Η μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ δεν ολοκληρώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να βρίσκεται στη σκηνή.

Μετά τη φιέστα και την απονομή στην «Allwyn Arena», άνθρωποι της ομάδας, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση μεταφέρθηκαν στο χώρο της διασκέδασης, όπου στήθηκε νέο πάρτι για την επιστροφή της «Ένωσης» στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες της ΑΕΚ γιόρτασαν όλοι μαζί την επιτυχία της σεζόν, σε μια βραδιά με έντονο «κιτρινόμαυρο» χρώμα και αποθέωση από τον κόσμο.

Μάλιστα, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, ο Νίκολιτς πήρε το μικρόφωνο έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο και άρχισε να τραγουδά ρυθμικά το σύνθημα «ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚ ολέ», ξεσηκώνοντας όσους βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχάρη δημόσια την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους, δίνοντας συνέχεια στους πανηγυρισμούς.

Από το γλέντι δεν έλειψαν ο ύμνος της ΑΕΚ, το αγαπημένο σύνθημα των φίλων της ομάδας «Freed From Desire», αλλά και το τραγούδι «Αγάπα με», που έχει συνδεθεί έντονα με τον Μάριο Ηλιόπουλο κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

