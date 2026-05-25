To «κυανέρυθρο κόμμα» - Η οργανωτική δομή και τα πρόσωπα του κόμματος Τσίπρα

Τα χρώματα -κόκκινο και μπλε- είναι γνωστά, αυτό που απομένει είναι το σύμβολο, το όνομα και η ιδεολογική ταυτότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταλήξει στον τίτλο και στην πρώτη ομάδα που θα τον πλαισιώσει. Στο Θησείο αύριο το απόγευμα θα οριοθετηθεί το κόμμα, οι ιδεολογικοί πυλώνες που θα περιγράφονται και στο όνομα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο FLASH, οι λέξεις θα φωτογραφίζουν ακριβώς και το πολιτικό πλαίσιο του νέου κόμματος. Εξάλλου μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή των χρωμάτων. Όπως είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας «το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας».

Η οργανωτική δομή και τα πρόσωπα

Ακολουθώντας τη σύγχρονη πραγματικότητα η ψηφιακή λειτουργία θα είναι και βάση και της πρώτης περιόδου και της επόμενης ημέρας. Οι ομόκεντροι κύκλοι- οικονομία, πολιτική, περιβάλλον, υγεία, παιδεία κλπ- στους οποίους ψηφιακά θα υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των αρμοδίων «τομεαρχών» απευθείας.

Όπως και για την εγγραφή στο νέο κόμμα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα από αύριο να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη και να αποτελούν μέλη του κόμματος. Με επικεφαλής τον Γιώργο Βασιλειάδη και δεκαπέντε μέλη, θα είναι η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, το σημερινό πολιτικό γραφείο, με τους τομεάρχες να έχουν την ευθύνη των επι μέρους τομέων της πολιτικής.

Όλα αυτά στο πρώτο αρχικό πλαίσιο η επόμενη μέρα οργανωτικά θα δημιουργηθεί και η ομάδα που θα παρακολουθεί στενά την καθημερινότητα της πολιτικής αλλά και σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους τομεάρχες θα έχει τη «κυβερνητική» ευθύνη.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, είναι ο αρχικός πυρήνας. Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.



Η παραίτηση Τεμπονέρα



Η παραίτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν, όμως, μια ακόμη παραίτηση στον κύκλο που έχει ανοίξει εδώ και δέκα, περίπου, ημέρες παραιτήσεων. Είναι, όμως και μια παραίτηση που προκαλεί αίσθηση αλλά και ενισχύει ταυτοχρόνως την πολιτική της «αξιοπρέπειας». Καθώς η ένταξη σε ένα νέο κόμμα προϋποθέτει την ανεξαρτητοποίηση.

Από αύριο, ουσιαστικά ξεκινάει και γολγοθάς του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 4 Ιουνίου συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία με ερώτημα τον Παύλο Πολάκη και στις 6 Ιουνίου η, ενδεχομένως, ιστορική συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όλα τα σενάρια είναι πλέον ανοιχτά. Ακόμη και εκείνο που προκρίνει την διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές και την απόφαση να συνεχίσει ως κόμμα τη λειτουργία του αλλά την απόλυτη συνδρομή του εκλογικά στον Αλέξη Τσίπρα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως αμέσως μετά την ανακήρυξη του νέου κόμματος θα υπάρξει μαζική εγγραφή μελών, πολλοί εκ των οποίων θα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνεις δεν αποκλείει, όμως, και μια ακόμη διάσπαση με ό.τι συνεπάγεται αυτό για την επόμενη ημέρα.