Το κυνήγι λαγοκέφαλων συνεχίζεται: Νεαρός έσπασε το ρεκόρ και έπιασε 162 ψάρια

Τη δική τους «μάχη» με τους λαγοκέφαλους εξακολουθούν να δίνουν ψαράδες από όλη τη χώρα στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας που διοργανώθηκε για να γλιτώσουν τα δίχτυα τους από τα δόντια του ξενικού αυτού είδους.

Ανάμεσα στους «νικητές» της δεύτερης εβδομάδας του διαγωνισμού - στην παιδική κατηγορία - είναι ένας νεαρός από το Καστελλόριζο που ψάρεψε... 162 λαγοκέφαλους, με αποτέλεσμα να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 158 ψαριών που είχε πιάσει ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών» δηλώνει από την πλευρά του σε σχετική ανάρτηση ο Μιχάλης Καρποδίνης, αλιέας που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Με αφορμή το προηγούμενο ρεκόρ των 158 λαγοκέφαλων, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας είχε αναδείξει πως αν και φαίνεται μικρός αριθμός το 158, ένας θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την ενδεικτική εκτίμηση του Παρατηρητηρίου, αν οι μισοί από τους 158 λαγοκέφαλους ήταν θηλυκά, τότε θα μιλούσαμε για περίπου 79 θηλυκά άτομα. Με βάση μέση γονιμότητα περίπου 134.000 ωοκύτταρα/αυγά ανά ώριμο θηλυκό, αυτό αντιστοιχεί θεωρητικά σε περίπου 10.586.000 αυγά.

Ακόμη και στο πιο συντηρητικό σενάριο, αν δηλαδή μόνο το 1/3 των ψαριών ήταν θηλυκά, ο αριθμός παραμένει μεγάλος: περίπου 53 θηλυκά, που αντιστοιχούν θεωρητικά σε περίπου 7.102.000 αυγά.

Η διευκρίνιση είναι κρίσιμη: Δεν πρόκειται για πρόβλεψη ότι όλα αυτά τα αυγά θα επιβίωναν και θα γίνονταν ενήλικα ψάρια. Πρόκειται για υπολογισμό αναπαραγωγικού δυναμικού. Με άλλα λόγια, δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η δυνατότητα εξάπλωσης ενός είδους όταν έχει εγκατασταθεί σε μια περιοχή και αναπαράγεται με επιτυχία.

Facebook/Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας

Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι πρόβλημα

Ο λαγοκέφαλος Lagocephalus sceleratus, γνωστός και ως ασημογραμμωτός λαγοκέφαλος, είναι χωροκατακτητικό ξενικό είδος. Το ELNAIS του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών καταγράφει την πρώτη εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες το 2005. Το είδος έχει σώμα με χαρακτηριστική ασημένια λωρίδα στα πλευρά, μπορεί να φτάσει σε μεγάλο μέγεθος και διαθέτει πολύ ισχυρά, αιχμηρά δόντια. Τρέφεται με κεφαλόποδα, καρκινοειδή και ψάρια.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα ξενικό είδος. Είναι ότι, όπου εγκαθίσταται, ασκεί πίεση σε αυτόχθονα είδη, ανταγωνίζεται άλλα ψάρια για τροφή και χώρο, καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία και προκαλεί ζημιές στα αλιεύματα. Το ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει ότι οι ψαράδες έχουν καταγράψει σημαντικές μειώσεις σε εμπορικά κεφαλόποδα σε περιοχές όπου ο ασημογραμμωτός λαγοκέφαλος ευδοκιμεί.

Δεν είναι ψάρι για κατανάλωση

Ο λαγοκέφαλος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω της τοξικότητάς του. Περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη, και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το ELNAIS τον χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα τοξικό» και θανατηφόρο σε περίπτωση κατανάλωσης, ενώ αναφέρει ότι η εμπορική εκμετάλλευσή του έχει απαγορευτεί στην ΕΕ.

Ο 15χρονος μαθητής ανέφερε ότι «μπορείς να τον αγγίξεις» και ότι δεν προκαλείται δηλητηρίαση από απλό άγγιγμα εφόσον δεν υπάρχει πληγή. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για μεγάλη προσοχή. Ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να καταναλώνεται, ενώ λόγω των ισχυρών δοντιών του μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση δαγκώματος.

Η «επικήρυξη» και το πιλοτικό πρόγραμμα

Η συζήτηση για τον λαγοκέφαλο δεν είναι πια μόνο επιστημονική. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του είδους, με δημόσια δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο και αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλιείς.

Το πρόγραμμα προβλέπει στοχευμένη αλίευση, επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των αποτελεσμάτων και οργανωμένη διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων. Η πρώτη πιλοτική φάση εστιάζει στην Κρήτη, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.