Το λαμπερό πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ - Η «θεά» Μελάνια και η δημοπρασία εκατομμυρίων

Σαμπάνια, χαβιάρι και πυροτεχνήματα; Οποιοσδήποτε μπορεί να διοργανώσει ένα τέτοιο πρωτοχρονιάτικο πάρτι, αρκεί να διαθέτει τα χρήματα. Ένα τεράστιο πορτραίτο του Ιησού Χριστού ζωγραφισμένο live πάνω στη σκηνή, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθεί με ευλάβεια, πριν πουληθεί για 2.750.000 δολάρια (2,3 εκατομμύρια ευρώ);

Αυτό μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το κάνει, στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που διοργάνωσε στο Μαρ-α-Λάγκο, εκεί όπου η απαστράπτουσα οικοδέσποινα Μελάνια με το ασημί εφαρμοστό φόρεμά της έκλεψε τα βλέμματα.



«Θέλω απλώς να κάνω κάτι πολύ ξεχωριστό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς ξεκίνησε η παρουσίαση. «Αυτό είναι πολύ διαφορετικό».

REUTERS/Jonathan Ernst

Η σκηνή το βράδυ της Τετάρτης (31/12/25) μέσα στην αίθουσα χορού «Donald J. Trump Grand Ballroom» δεν ξεκίνησε και τόσο ασυνήθιστα. Το πάρτι έμοιαζε, με την πρώτη ματιά, με τις τυπικές εορταστικές εκδηλώσεις για το τέλος του έτους στο θέρετρο του προέδρου στο Παλμ Μπιτς.



Λευκά κεριά τρεμόπαιζαν στα τραπέζια, περιγράφει στο CNN. Οι καλεσμένοι έκαναν «πηγαδάκια» γύρω από την πισίνα πριν εισέλθουν στην αίθουσα χορού, την οποία ο Τραμπ αντιγράφει στον Λευκό Οίκο.



Ένα κύμα ψύχους στη Νότια Φλόριντα προκάλεσε μια παρέλαση από γούνινα παλτά. Μουσικοί που κάθονταν πάνω σε μαύρους κύβους έπαιζαν επανειλημμένα τα τραγούδια «Τhe Star Spangled Banner» και «God Bless America».

REUTERS/Jonathan Ernst

Καλεσμένος και ο Νετανιάχου

Πριν πατήσει σε ένα μαύρο χαλί με την επιγραφή «Χρόνια πολλά Μαρ-α-Λάγκο», ο Τραμπ χαιρέτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του Σάρα, τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε στο πάρτι τη Δευτέρα (29/12/25).



Ο Τραμπ υποδέχεται τη νέα χρονιά στο Μαρ-α-Λάγκο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έφτασαν τα 1.000 δολάρια πριν από λίγα χρόνια και τώρα φτάνουν τα 1.450 δολάρια. Αυτό αγοράζει ένα γεύμα σε προκαθορισμένη τιμή και την ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο να τρώει πίσω από ένα βελούδινο σχοινί.



Στο παρελθόν, το πάρτι έχει προσελκύσει υψηλού προφίλ καλεσμένους όπως η Μάρθα Στιούαρτ, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Τάιγκερ Γουντς και ο Ροντ Στιούαρτ. Φέτος, μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο δισεκατομμυριούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Χουσεΐν Σατζουάνι, ο παραγωγός του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τομ Έμερ και η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια που έγινε εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο.

REUTERS/Jonathan Ernst

«Επί γης ειρήνη»

Ο Τραμπ ήταν ασυνήθιστα σιωπηλός καθώς περνούσε μπροστά από μια σειρά από κάμερες και έμπαινε στην αίθουσα χορού δίπλα στην πρώτη κυρία, φορώντας ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα. Η απόφασή του; «Επί γης ειρήνη».

Χρησιμοποίησε μέρος της ομιλίας του το βράδυ της Τετάρτης (31/12/25) για να αναφερθεί στο σκάνδαλο που αναδύεται σχετικά με την φερόμενη απάτη σε κέντρα παιδικής φροντίδας που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους στην σομαλική κοινότητα της Μινεσότα.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους σε όλα αυτά. Ήταν μια γιγαντιαία απάτη», είπε. «Πέρα από αυτό, θα έχουμε μια υπέροχη νέα χρονιά».

Το πορτραίτο του Ιησού

«Υπάρχει μια νεαρή κοπέλα που ονομάζεται Βανέσα, η οποία είναι μια από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες στον κόσμο», είπε, καθώς το περίεργο πλήθος σιώπησε. «Για μένα, είναι μια από τις σπουδαιότερες. Μάλιστα, έκανε κάτι απίστευτο. Μπορεί να ζωγραφίσει, αργά, ένα όμορφο πορτρέτο για τον Λευκό Οίκο ή μπορεί να ζωγραφίσει τον πιο απίστευτο πίνακα σε κυριολεκτικά 10 λεπτά».

REUTERS/Jonathan Ernst

«Είναι μια γρήγορη ζωγράφος, και είναι μια σπουδαία ζωγράφος, αλλά νομίζω ότι είναι μια από τις σπουδαίες εν ζωή καλλιτέχνιδες», συνέχισε. «Και είπα, "Νομίζεις ότι θα μπορούσες να μείνεις και να διακόψεις τη μουσική για μερικά λεπτά και να τους δείξεις κάτι ξεχωριστό; Ζωγράφισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά ζωγράφισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό"».



Η καλλιτέχνιδα, Βανέσα Οραμπουένα, πλησίασε τον μεγάλο μαύρο καμβά, με το πινέλο της ψηλά. Άρχισε να απλώνει γρήγορα χρώμα τριγύρω καθώς η μπάντα ξεκίνησε μια πολύ αργή ερμηνεία του «Αλληλούια».

Ο Τραμπ παρακολουθούσε προσεκτικά καθώς έπαιζε εκκλησιαστική μουσική. Δέκα λεπτά αργότερα, το πρόσωπο του Ιησού κοιτούσε την αίθουσα χορού.



«Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό», είπε, πριν ξεκινήσει τη δημοπρασία του προς 100.000 δολάρια. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι μετρητά, για να ξέρεις», εξήγησε στη ζωγράφο.



Τα μισά χρήματα θα πήγαιναν στο St. Jude's, είπε ο Τραμπ, και τα υπόλοιπα θα πήγαιναν στο τοπικό τμήμα του σερίφη.

REUTERS/Jonathan Ernst

Άρχισαν να κατατίθενται προσφορές: 200.000 δολάρια, 500.000 δολάρια.

«Χουσεΐν;» ρώτησε ο πρόεδρος τον δισεκατομμυριούχο καλεσμένο του, ο οποίος υπέβαλε προσφορά 550.000 δολαρίων.



Οι προσφορές συνέχισαν, καταλήγοντας τελικά σε λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος κάλεσε το νικητήριο ζευγάρι στη σκηνή.



«Θα περάσουμε καλά απόψε», είπε στους νικητές, πριν δείξει τον σύζυγο. «Πάρτε τον αριθμό αυτού του τύπου!».