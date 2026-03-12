Το λάθος που γεμίζει την ντουλάπα σου σκόρους – Πού κρύβονται και πώς να τους απομακρύνεις φυσικά

Συνήθως καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν σκόροι όταν βλέπεις τις πρώτες μικρές τρύπες σε ρούχα, όπως πουλόβερ, παλτό ή ακόμη και σε χαλιά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σκόροι μπορούν να πολλαπλασιαστούν εντυπωσιακά γρήγορα. Ένα μόνο θηλυκό είναι ικανό να αφήσει έως και 300 αυγά μέσα σε περίπου τρεις μήνες, κάτι που σημαίνει ότι ένα μικρό πρόβλημα μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε πραγματική εισβολή.

Δες σε ποια σημεία της ντουλάπας κρύβονται συνήθως οι σκόροι και ποιες φυσικές λύσεις μπορούν να τους απομακρύνουν αποτελεσματικά.