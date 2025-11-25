«Το λιγουρεύεσαι έτσι;»: Το «ευχαριστώ» του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Το θέμα των ημερών είναι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», με όλο τον πολιτικό κόσμο να σχολιάζει την πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού και τα όσα γράφει για τη συνολική πολιτική του πορεία, αλλά και κυρίως για την περίοδο που ηγούταν της ελληνικής κυβέρνησης.

Στην προσπάθεια προώθησης του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά και σε σχετικές αναρτήσεις, με την τελευταία όμως να είναι αφιερωμένη στον... Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (25/11) ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ανάρτηση στην οποία ευχαριστεί τον υπουργό Υγείας για τη διαφήμιση που του έχει κάνει, ενώ προσφωνεί και τη γνωστή ατάκα «το λιγουρεύεστε;», απαντώντας έτσι σε σχόλιο που έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης.

Να θυμίσουμε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε σχολιάσει σκωπτικά, πριν μία εβδομάδα, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Action 24: «Ο Τσίπρας με κατηγορούσε ως τηλεβιβλιοπώλη και κατήντησε να είναι τηλεβιβλιοπώλης, σε λίγο θα πει και "τα λιγουρεύεστε;"».