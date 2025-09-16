Το λιμάνι του Πειραιά στο επίκεντρο του αμερικανο-κινεζικού μπρα ντε φερ

Με φόντο την παγκόσμια μάχη επιρροής στα λιμάνια, η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την κινεζική παρουσία στον Πειραιά. Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ εξετάζουν τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι που αποτελεί κομβικό σημείο για το εμπόριο Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.



Η Cosco, που ελέγχει το 67% του ΟΛΠ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ουάσιγκτον. Το Πεντάγωνο έχει ήδη συμπεριλάβει την κινεζική εταιρεία στη «μαύρη λίστα» για δεσμούς με τον στρατό του Πεκίνου, ενώ επενδυτές φοβούνται ότι η Ουάσιγκτον θα επιχειρήσει περιορισμούς στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα.

Το αμερικανικό σχέδιο

Στόχος του Λευκού Οίκου είναι να μειώσει την εξάρτηση από ξένα πλοία και λιμάνια σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι ο αμερικανικός εμπορικός στόλος δεν μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τον στρατό και μελετά σενάρια εξαγοράς κινεζικών μεριδίων από δυτικές εταιρείες.



Παράδειγμα φέρνουν τη συμφωνία της BlackRock για την εξαγορά λιμενικών assets της CK Hutchison σε 23 χώρες – μεταξύ τους και η διώρυγα του Παναμά. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά κινεζικές υποδομές στην Ισπανία και στα λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο αντεπιτίθεται

Η κινεζική διπλωματική αποστολή στην Ουάσιγκτον απάντησε με σκληρούς τόνους: «Η Κίνα αντιτίθεται στις παράνομες και αδικαιολόγητες μονομερείς κυρώσεις και στις κινήσεις οικονομικού εκφοβισμού».

Την ίδια ώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ βλέπουν στις κινεζικές επενδύσεις «τεράστια απειλή για την εθνική ασφάλεια». Όπως τονίζει ο Στούαρτ Πουλ-Ρομπ, ιδρυτής της KCS Group, «η Κίνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον έλεγχο λιμανιών για κατασκοπεία, στρατιωτικό πλεονέκτημα ή για να πλήξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε γεωπολιτικές κρίσεις».