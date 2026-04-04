«Το μαγαζί δεν μας χωρούσε»: Το τετ α τετ της Ιωάννας Τούνη με τον δράστη του revenge porn

Μια νύχτα που ξεκίνησε ως γιορτή για τη δικαίωση της Ιωάννας Τούνη στη δικαστική διαμάχη για το revenge porn, κατέληξε σε μια επεισοδιακή αποχώρηση και μια δημόσια καταγγελία. Η γνωστή influencer βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 3 Απριλίου, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν μόλις την 1η Απριλίου για την παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων.

Η άρνηση των υπευθύνων και η αποχώρηση

Σύμφωνα με όσα εξιστόρησε η ίδια μέσω Instagram stories, ενώ διασκέδαζε με την παρέα της, αντιλήφθηκε ότι στη διπλανή παρέα βρισκόταν ο άνδρας στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η Ιωάννα Τούνη ζήτησε επανειλημμένα από τους υπεύθυνους του καταστήματος να απομακρύνουν τον καταδικασθέντα από τον χώρο, θεωρώντας αδιανόητο να συνυπάρχει με τον θύτη της.

Ωστόσο, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό από τη διεύθυνση του μαγαζιού. «Ζήτησα πολλές φορές να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ… Οπότε μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εμφανώς οργισμένη.

Η δημόσια έκθεση του δράστη

Πριν αποχωρήσει, η influencer αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Τράβηξε βίντεο τον άνδρα την ώρα που διασκέδαζε και το ανήρτησε στο προφίλ της, αποκαλύπτοντας το ονοματεπώνυμό του. Με αυτή την κίνηση, η Τούνη θέλησε να υπογραμμίσει την προκλητική στάση του δράστη, ο οποίος διασκέδαζε επιδεικτικά λίγα εικοσιτετράωρα μετά την καταδίκη του.

Το δικαστικό χρονικό και οι ποινές

Η απόφαση για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο ανακοινώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης την 1η Απριλίου 2026. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη βλάβη:

Στον πρώην σύντροφο της Τούνη: Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Στον δεύτερο κατηγορούμενο: Επιβλήθηκε ποινή τριών ετών με τριετή αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η υπόθεση αφορούσε τη βιντεοσκόπηση και τη διαρροή προσωπικών στιγμών της influencer το 2021, μια περιπέτεια που η ίδια δήλωσε πως «επιτέλους έκλεισε δικαστικά», αν και οι πληγές φαίνεται πως παραμένουν ανοιχτές, ειδικά όταν η κοινωνική πραγματικότητα έρχεται σε σύγκρουση με το αίσθημα δικαίου.