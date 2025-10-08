Το μαγειρεμένο ρύζι που μένει στο ψυγείο μπορεί να γίνει επικίνδυνο - Τι συνιστούν οι διατροφολόγοι

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα φαινομενικά καλοδιατηρημένο μπολ ρυζιού μπορεί να κρύβει κινδύνους για το στομάχι και το έντερό μας.

Σύμφωνα με τεχνολόγους τροφίμων, η παραμονή του μαγειρεμένου ρυζιού στο ψυγείο για πάνω από 24 ώρες επιτρέπει σε βακτήρια –όπως το Bacillus cereus– να πολλαπλασιαστούν, προκαλώντας διάρροια, πυρετό και πόνους στην κοιλιά. Ακόμα κι αν το ξαναζεστάνουμε, τα μικρόβια αυτά μπορούν να παραμείνουν ενεργά.

Δείτε ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να συντηρείτε το μαγειρεμένο ρύζι χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας.