Το «μαγικό» 9,99: Γιατί ένα λεπτό μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αγορά και την απόρριψη

Μπορεί η διαφορά ανάμεσα στα 9,99 και στα 10 ευρώ να είναι μόλις ένα λεπτό, όμως για τον ανθρώπινο εγκέφαλο η απόσταση μοιάζει πολύ μεγαλύτερη. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα ηλεκτρονικών μέχρι τις συνδρομητικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τιμές που τελειώνουν σε «.99» κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες.



Πίσω από αυτή την πρακτική κρύβεται η λεγόμενη ψυχολογική τιμολόγηση (psychological pricing), μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές του λιανεμπορίου, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν οι περισσότεροι καταναλωτές γνωρίζουν το... κόλπο.

Το μυαλό «βλέπει» πρώτα το πρώτο ψηφίο

Η πιο διαδεδομένη μορφή της ψυχολογικής τιμολόγησης είναι το charm pricing, δηλαδή η τιμολόγηση ενός προϊόντος λίγο κάτω από έναν στρογγυλό αριθμό: 9,99 αντί για 10 ευρώ, 49,99 αντί για 50 ή 99,99 αντί για 100.



Η οικονομική διαφορά είναι σχεδόν μηδενική. Ωστόσο, η αντίληψη του καταναλωτή δεν λειτουργεί με αυστηρά μαθηματικά κριτήρια.



Οι ειδικοί στη συμπεριφορική οικονομική εξηγούν το φαινόμενο μέσω του left-digit bias ή «προκατάληψης του αριστερού ψηφίου». Ο εγκέφαλος δίνει δυσανάλογη βαρύτητα στο πρώτο ψηφίο που διαβάζει, με αποτέλεσμα τα 9,99 ευρώ να καταχωρούνται νοητικά ως «εννέα ευρώ», ενώ τα 10 ευρώ μεταφέρονται αυτόματα σε μια ακριβότερη κατηγορία.

Γιατί η τεχνική είναι πιο ισχυρή σε περιόδους ακρίβειας



Σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και αυξημένου κόστους ζωής, οι καταναλωτές συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές και θέτουν συγκεκριμένα όρια στις αγορές τους.



Έτσι, ένα προϊόν που παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ μπορεί να θεωρηθεί πιο προσιτό από ένα σχεδόν ίδιο προϊόν που κοστίζει 10,20 ή 10,50 ευρώ.



Η διαφορά δεν βρίσκεται στο πραγματικό κόστος, αλλά στην αίσθηση ότι ο καταναλωτής παραμένει εντός του προϋπολογισμού που έχει θέσει.

Παντού γύρω μας οι τιμές που τελειώνουν σε 9



Η στρατηγική εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε μορφή λιανεμπορίου.



Στα σούπερ μάρκετ κυριαρχούν τιμές όπως 1,99, 4,99 και 9,99 ευρώ. Στην ένδυση και στα ηλεκτρονικά συναντά κανείς προϊόντα στα 19,99, 49,99 ή 99,99 ευρώ, ενώ στο ηλεκτρονικό εμπόριο η πρακτική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι καταναλωτές συγκρίνουν δεκάδες επιλογές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Το ίδιο συμβαίνει στις τηλεπικοινωνίες, στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στις πλατφόρμες streaming και στην εστίαση, όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν τις χρεώσεις κάτω από συγκεκριμένα ψυχολογικά όρια.

Όταν η τιμή καθορίζει το ίδιο το προϊόν



Πάντως η διατήρηση μιας τιμής στα 9,99 ευρώ γίνεται ολοένα δυσκολότερη, καθώς το κόστος παραγωγής, μεταφορών, ενέργειας και εργασίας αυξάνεται.



Αντί όμως να περάσουν το ψυχολογικό όριο, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να προσαρμόσουν το ίδιο το προϊόν.



Έτσι, εμφανίζονται μικρότερες συσκευασίες, αλλαγές στα υλικά, διαφορετικός σχεδιασμός της συσκευασίας ή ακόμη και νέες εκδόσεις προϊόντων, ώστε να διατηρηθεί η τελική τιμή κάτω από το επιθυμητό επίπεδο.



Με άλλα λόγια, πολλές φορές δεν είναι πλέον το προϊόν που καθορίζει την τιμή, αλλά η τιμή που καθορίζει το προϊόν.

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Το «μαγικό» όριο αλλάζει με τον πληθωρισμό



Σε κάθε περίπτωση τα ψυχολογικά όρια δεν παραμένουν σταθερά.



Πριν από λίγα χρόνια, σε αρκετές αγορές το σημαντικό όριο ήταν τα 5 δολάρια ή τα 5 ευρώ. Σήμερα, λόγω του πληθωρισμού, το σημείο αναφοράς έχει μετακινηθεί προς τα 10 ευρώ ή ακόμη υψηλότερα.



Ουσιαστικά, η ακρίβεια δεν αυξάνει μόνο τις τιμές. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τι θεωρείται «φθηνό» ή «ακριβό».



Το 9 παραμένει ο βασιλιάς των τιμών



Σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλείται η Wall Street Journal, σχεδόν τα δύο τρίτα των τιμών στο λιανεμπόριο καταλήγουν στο ψηφίο 9, γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά έχει ενσωματωθεί η συγκεκριμένη στρατηγική στην εμπορική πρακτική.



Μάλιστα, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αξιοποιούν συχνά συγκεκριμένα επίπεδα τιμών –όπως τα 19 δολάρια για αξεσουάρ– επειδή θεωρούνται αρκετά χαμηλά ώστε οι καταναλωτές να προσθέτουν το προϊόν στο καλάθι αγορών σχεδόν αυθόρμητα.

Η λογική είναι απλή: όταν η αύξηση της τιμής γίνεται χωρίς να αλλάζει το πρώτο ψηφίο, γίνεται και λιγότερο αισθητή.



Γνωρίζουμε το κόλπο, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί



Οι περισσότεροι καταναλωτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 9,99 ευρώ είναι ουσιαστικά 10 ευρώ.



Ωστόσο, στις γρήγορες αποφάσεις αγοράς, όπου ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί νοητικές συντομεύσεις για να επεξεργαστεί δεκάδες πληροφορίες ταυτόχρονα, η εικόνα της τιμής εξακολουθεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά.



Η ψυχολογική τιμολόγηση δεν βασίζεται στην άγνοια του καταναλωτή. Βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ανθρώπινη αντίληψη.

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Ένα λεπτό με... μεγάλη εμπορική αξία



Το ένα λεπτό που χωρίζει τα 9,99 από τα 10 ευρώ δεν αλλάζει ουσιαστικά το κόστος για τον καταναλωτή. Μπορεί όμως να αλλάξει την εντύπωση που δημιουργεί ένα προϊόν, να το κρατήσει κάτω από ένα κρίσιμο ψυχολογικό όριο και τελικά να επηρεάσει την απόφαση αγοράς.



Σε μια εποχή όπου οι καταναλωτές αναζητούν συνεχώς καλύτερη αξία για τα χρήματά τους και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν τις μεγάλες αυξήσεις τιμών, αυτό το «μαγικό» λεπτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία του σύγχρονου λιανεμπορίου.