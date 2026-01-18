Το ματς της σεζόν στο Ρότερνταμ: Ο γιός του Φαν Πέρσι σκόραρε δύο γκολάρες στην ήττα της Φέγενορντ

Στο μεγάλο ντέρμπι του Ρότερνταμ ανάμεσα σε Φέγενορντ και Σπάρτα, εκτυλίχθηκε ένα από τα πιο όμορφα και συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν..

Η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2 στο 63ο λεπτό, όταν ο θρύλος του ολλανδικού ποδοσφαίρου γύρισε προς τον πάγκο και έκανε νόημα στον 19χρονο γιο του, Σακίλ, να βγάλει τη φόρμα και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Φέγενορντ βρήκε ξανά ελπίδα, μειώνοντας σε 1-2 με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ιν Μπεόμ.

Η Σπάρτα όμως φάνηκε να «καθαρίζει» το ματς στο 71ο λεπτό, όταν έκανε το 1-3. Εκεί, ανέλαβε δράση ο Σακίλ Φαν Πέρσι. Στο 87’ με ένα εξαιρετικό τακουνάκι, έπειτα από όμορφη ομαδική προσπάθεια, μείωσε σε 2-3, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέτυχε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλιδάκι, φέρνοντας το ματς στο 3-3 και προκαλώντας πανδαιμόνιο στο γήπεδο.

Ο ίδιος ξέσπασε σε κλάματα, η κάμερα στράφηκε στη μητέρα του στην εξέδρα, εμφανώς δακρυσμένη, ενώ ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι στον πάγκο ήταν αδύνατο να κρύψει τη συγκίνησή του, βιώνοντας ίσως μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας του.

Το παραμύθι, ωστόσο, είχε πικρό φινάλε. Στις καθυστερήσεις, η Σπάρτα Ρότερνταμ πέτυχε το γκολ της νίκης και επικράτησε με 4-3, «γκρεμίζοντας» το ονειρικό comeback της Φέγενορντ.