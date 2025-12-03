Το Μαξίμου ανοίγει τις πόρτες του για τους «γαλάζιους» βουλευτές

Περίοδο σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κόμμα εγκαινιάζει η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Σχέσεων στη γνωστή ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει να συναντήσει σε ανάλογο μοτίβο το σύνολο της γαλάζιας ΚΟ, ανά κοινοβουλευτικές Επιτροπές, καθώς η έλευση του 2026 σηματοδοτεί ατύπως τουλάχιστον την αντίστροφη μέτρηση για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα, Μαξίμου και Πειραιώς οριστικοποιούν στα επόμενα 24ώρα και το καθιερωμένο ραντεβού του πρωθυπουργού με το σύνολο των γαλάζιων βουλευτών εν όψει της Χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας.

Έμαθα πως, το Μέγαρο Μαξίμου θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τον προϋπολογισμό με πιθανότερες τις ημερομηνίες 19 Δεκεμβρίου ( Παρασκευή ) ή 22 Δεκεμβρίου ( Δευτέρα ).

Μάλιστα και καθ' οδόν προς το τακτικό Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος τον προσεχή Απρίλιο σχεδιάζεται ακόμη και εντός του τρέχοντος μήνα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τους προσφάτως εκλεγέντες προέδρους των ΔΕΕΠ ( πρώην ΝΟΔΕ ).

Από τον Ιανουάριο, εξάλλου, αναμένονται και τα 4 – 5 θεματικά Προσυνέδρια, που έχουν μεταξύ άλλων και στόχο να καλύψουν γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας. Επίσης και σύμφωνα με υψηλόβαθμο κομματικό αξιωματούχο στην κυβέρνηση αναζητούν ημερομηνία, προκειμένου να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα είτε έως τις γιορτές, είτε αμέσως μετά.