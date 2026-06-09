Το Μαξίμου ετοιμάζει «γραμμή άμυνας» για τον Σαμαρά

Αφήνοντας πίσω τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να καταστήσει σαφείς τις διαχωριστικές γραμμές έναντι υπαρκτών και δυνητικών αντιπάλων. Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά ως «ενδεχόμενη μετατροπή μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας ή παραπόνων, που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο» με προφανή στόχο να…αφοπλίσουν την επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού κατά της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν, δε, ότι το κεκτημένο των τελευταίων 7 ετών δικαιολογεί γιατί «η αποδοχή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι ευρύτερη της δημοσκοπικής εικόνας ή πολλές φορές και των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Εξόχως ενδιαφέρον, πάντως, είναι το γεγονός πως η Ηρώδου Αττικού επιφυλάσσει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στον Κώστα Καραμανλή, παρά το γεγονός ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός δεν φείδεται εσχάτως ευθείων βολών κατά της κυβέρνησης με αιχμή τα εθνικά θέματα.

«Κοινά στοιχεία των Κώστα Καραμανλή και Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πως πρόκειται για δύο πολιτικούς που είναι βαθύτατα παραταξιακοί και βάζουν, πριν και πάνω απ’ όλα, τη χώρα αλλά σέβονται και αγαπούν την παράταξη και τους ανθρώπους της», διαμηνύουν τα ίδια πρόσωπα επιχειρώντας να ακυρώσουν την εντύπωση ότι υπάρχει συμπόρευση των δύο πρώην πρωθυπουργών.