Το Μαξίμου μιλά για «χακάρισμα» μέσω ΑΙ στην υπόθεση Ντόκου - Παραίτηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και Σαμαράς

Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου μπήκε από νωρίς το πρωί η περίεργη υπόθεση με τη δημοσιοποίηση συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με δυο γνωστούς Ρώσους φαρσέρ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το περιστατικό αποδίδεται σε υβριδική επίθεση χάκερ με χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνει ότι δεν προέκυψε διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών κατά τη συνομιλία. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν το περιστατικό ως αποτέλεσμα διείσδυσης στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και κάνουν λόγο για πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας επικοινωνιών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, επικαλούνται αντίστοιχα προηγούμενα κρούσματα εξαπάτησης σε βάρος ανώτατων Ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο Ντέιβιντ Κάμερον.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο υλικό που δημοσίευσαν οι δυο φαρσέρ, ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να πιστεύει ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου. Στη συζήτηση γίνεται αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας για το οποίο εκφράζεται ανοιχτά η ανησυχία ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις ακόμα και στο σκέλος της στήριξης της Ελλάδας προς το Κίεβο.

Στο βίντεο γίνεται αναφορά και στις επικείμενες ελληνικές εκλογές, με τον κ. Ντόκο να εκτιμά ότι ένα ανάλογο συμβάν θα δημιουργούσε σοβαρές πολιτικές δυσκολίες για την κυβέρνηση. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας επισημαίνει επίσης ότι μια σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ελλάδας - Ουκρανίας θα μπορούσε να πλήξει τη συνοχή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Σημειώνεται πως το περιστατικό δημοσιοποίησε από τον λογαριασμό του στο Χ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

❗️Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό).



❗️Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό»…



❗️Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) July 3, 2026

Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα ζητά επίσημα την παραίτηση του κ. Ντόκου και απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη γνησιότητα του βίντεο.

«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;



Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

Λίγες ώρες αργότερα, δήλωση για το ίδιο θέμα έκανε και ο Αντώνης Σαμαράς ζητώντας επίσης την παραίτηση του κ. Ντόκου.

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.