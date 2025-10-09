Το Μαξίμου παραλαμβάνει την πρώτη δημοσκόπηση μετά την παραίτηση Τσίπρα

Αύριο Παρασκευή αναμένει το Μέγαρο Μαξίμου τα αποτελέσματα της πρώτης ( εσωτερικής ) μέτρησης μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί του βουλευτικού του αξιώματος κάνοντας το πρώτο βήμα στην πορεία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος τονίζει στη στήλη πως δεν αναμένει θεαματικά ευρήματα τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει…μετρηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες και με τις αναγωγές μετά βίας… γλείφει το διψήφιο.

Η ίδια πηγή μού επισημαίνει πως η εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη δεν προσέφερε κάποια ιδιαίτερη ώθηση στο κυοφορούμενο εγχείρημα του, ενώ συμπληρώνει ότι ακόμη και στις σημερινές μετρήσεις είναι εξόφθαλμη η εναντίωση μιας πολύ μεγάλης πλειοψηφίας στις επιλογές και τους χειρισμούς της κυβερνητικής θητείας του.

Στην πρωθυπουργική έδρα πάντως είναι ισχυρή η πεποίθηση ότι η «σφήνα» Τσίπρα θα επιτείνει τον κατακερματισμό, που χαρακτηρίζει ήδη τον πολιτικό χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υπογραμμίζει με νόημα πως η υπόμνηση από την πλευρά της κυβέρνησης των ολέθριων, όπως τα χαρακτηρίζει, πεπραγμένων Τσίπρα δεν προσιδιάζει σε κάποιου τύπου παρελθοντολατρείας. Τουναντίον, τονίζει το ίδιο πρόσωπο, στοχεύει να καταδείξει πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει την πολιτική αξιοπιστία να καλλιεργήσει ρεαλιστικές προσδοκίες για το αύριο του τόπου. Όλα αυτά βέβαια μένει να φανούν και στο... χειροκρότημα, δηλαδή στις επόμενες δημοσκοπήσεις.