Το Μαξίμου ξεκίνησε το «μασάζ» σε βουλευτές της ΝΔ

Νέο γύρο επαφών με τους «γαλάζιους» βουλευτές έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τους Ευρυπίδη Στυλιανίδη και Βασίλη Οικονόμου, ενώ περίπου 10 βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Βασίλης Γιόγιακας έχει συναντήσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μάξιμου επιχειρεί μετά και τις σημαντικές φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ και εν όψει της σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Παρασκευή ένα πολιτικό restart, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συνοχή της συμπολίτευσης.

Εξού και οι επιτελείς στην πρωθυπουργική έδρα θέλουν να πιάσουν το σφυγμό των «γαλάζιων» βουλευτών μετά τα θετικά οικονομικά μέτρα αλλά και ύστερα από μία ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, καθώς είναι κοινό μυστικό ότι υπήρξαν κυβερνητικοί χειρισμοί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε αρκετά μέλη της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Και για να μην ξεχνιόμαστε στη Βουλή τώρα μόλις «σερβίρεται» το κυρίως πιάτο της αντιπαράθεσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.