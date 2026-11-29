Τα δώρα παίρνουν τη θέση τους, οι τελευταίες λεπτομέρειες στο πλατό διευθετούνται και ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται να θέσει στους πρώτους παίκτες το διαχρονικό δίλημμα: «Κουτί ή κουρτίνα;».

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Μεγάλου Παζαριού», το OPEN μάς προσκαλεί πίσω από τις κάμερες, δίνοντας στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες για την επιστροφή του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού.

Χαμόγελα, ενθουσιασμός και πυρετώδεις ρυθμοί εργασίας συνθέτουν το σκηνικό στα παρασκήνια, με την ομάδα της παραγωγής να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Το Μεγάλο Παζάρι: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Ο Νίκος Κοκλώνης στα παρασκήνια του τηλεπαιχνιδιού, λίγο πριν βρεθεί στο πλατό.



Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 στο OPEN. pic.twitter.com/kf7l5f1Pa2 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Η δοκιμασία των πέντε δευτερολέπτων και ο Ζονγκ

Ξεχωριστή θέση στο τηλεπαιχνίδι θα έχει ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του θρυλικού Ζονγκ, κάνοντας ακόμη πιο απρόβλεπτες τις επιλογές των παικτών.

Σε μία από τις δοκιμασίες, ο διαγωνιζόμενος θα έχει μόλις πέντε δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να απομνημονεύσει 24 θέσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να εντοπίσει τα ζευγάρια που κρύβουν δώρα ή χρηματικά ποσά, αποφεύγοντας εκείνες τις θέσεις στις οποίες παραμονεύει ο Ζονγκ.

Η τύχη, η παρατηρητικότητα αλλά και η διάθεση για ρίσκο θα καθορίσουν τις επιλογές των παικτών, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν όσα έχουν ήδη κερδίσει ή θα τα διεκδικήσουν όλα για ένα μεγαλύτερο έπαθλο.

Αυτοκίνητα, ταξίδια, οικιακές συσκευές και μετρητά περιλαμβάνονται στα δώρα του τηλεπαιχνιδιού, με τη συνολική αξία των επάθλων σε ένα επεισόδιο να μπορεί να ξεπεράσει, σύμφωνα με το OPEN, τις 60.000 ευρώ.

Το «Μεγάλο Παζάρι» με τον Νίκο Κοκλώνη κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 στο OPEN και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα.