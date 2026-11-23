Η αντίστροφη μέτρηση για το «Μεγάλο παζάρι» έχει αρχίσει! Τα σκηνικά στήνονται και το OPEN είναι έτοιμο να υποδεχτεί ένα από τα πιο γνωστά τηλεπαιχνίδια στην ιστορία της τηλεόρασης, που πραγματικά μας ξυπνά μνήμες, καθώς και στην Ελλάδα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σε επιτυχία τηλεοπτικά προγράμματα. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε την θρυλική ατάκα, το δίλημμα που μας έκοβε την ανάσα: Το κουτί, ή την κουρτίνα; Και φυσικά, ποιος δεν θυμάται τον Ζονκ που ναι μεν σκορπούσε απογοήτευση, αλλά παράλληλα, διασκέδαζε όσους έχαναν.

Ακριβά δώρα και μετρητά

Τρυπώσαμε στις συσκέψεις της ομάδας που στήνει το παιχνίδι με τον Νίκο Κοκλώνη και μάθαμε πολλά! Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 1.500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Η ομάδα επιλέγει προσεκτικά τους παίκτες, με βασικό κριτήριο να τους εκπληρώσει τα όνειρα!

Κάθε μέρα, σε κάθε επεισόδιο οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν, ένα πανάκριβο οικογενειακό αυτοκίνητο, απίστευτα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, όλα τα έπιπλα ενός σπιτιού, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ενός σπιτιού, μηχανάκια, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα από τα πιο ακριβά, gadgets, υπολογιστές, λάπτοπ, μέχρι και πανάκριβα ενεργειακά τζάκια και άλλα πολλά! Επιπλέον σε κάθε επεισόδιο οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν δώρα και μετρητά αξίας άνω των 60.000€!

πηγή: Instagram

Ξεκινούν τα γυρίσματα

Οι άνθρωποι του OPEN που στήνουν το παιχνίδι, θέλουν το νέο τους τηλεοπτικό εγχείρημα να βγάζει κάτι οικογενειακό ώστε να μπορεί όλη η οικογένεια να δίνει καθημερινό ραντεβού απέναντι από τους δέκτες της.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Νίκος Κοκλώνης, ανυπομονεί να αρχίσει αυτό το project γιατί του αρέσει να μιλά με τον κόσμο, να παίζει μαζί του και να του χαρίζει και δώρα. Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν και τα γυρίσματα. Τα φώτα στο πλατό του Studio Καραμάνος ανάβουν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και μέσα σε πολύ λίγες μέρες θα γυρίσουν πολλά επεισόδια ώστε να υπάρχει στοκ στο κανάλι. Στον ρόλο του Ζονκ θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, τον Τρύφωνα Σαμάρα! Η πρεμιέρα για το «Μεγάλο παζάρι» έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19.50 στο OPEN.