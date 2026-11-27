Το δίλημμα «κουτί ή κουρτίνα;» επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση και ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους πρώτους παίκτες του «Μεγάλου Παζαριού». Με περισσότερες από 1.500 δηλώσεις συμμετοχής από όλη την Ελλάδα, αυτοκίνητα, ταξίδια, μετρητά και εντυπωσιακά έπαθλα, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι κάνει πρεμιέρα στο OPEN, φιλοδοξώντας να ξυπνήσει αναμνήσεις και να κερδίσει μια νέα γενιά τηλεθεατών.

Κουτί ή κουρτίνα; Ο Νίκος Κοκλώνης συναντά τον Άγιο Βασίλη και το «Μεγάλο Παζάρι» επιστρέφει με εντυπωσιακά δώρα! Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 στο OPEN.



Πηγή: OPEN pic.twitter.com/fOvC9ioU37 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Κάποια τηλεοπτικά παιχνίδια δεν ξεχνιούνται ποτέ!

Έχουν τη δική τους ιστορία, ξυπνούν όμορφες αναμνήσεις και κουβαλούν τη μαγεία εκείνων των στιγμών που όλοι λαχταρούσαμε να βρεθούμε στη θέση των παικτών και αγωνιούσαμε μαζί τους! Σαν το μοναδικό «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ», που επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του OPEN, ανανεωμένο, πιο γενναιόδωρο από ποτέ και γεμάτο εντυπωσιακά δώρα, πραγματικές εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα! Και φυσικά, με το αιώνιο δίλημμα να επιστρέφει: «ΤΟ ΚΟΥΤΙ ή ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ;»

Αυτοκίνητα, ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο, ολοκληρωμένος εξοπλισμός σπιτιού, από ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, μέχρι και πλήρη ανακαίνιση κουζίνας, ηλεκτρικά πατίνια, μηχανάκια, smartphones τελευταίας τεχνολογίας, υπολογιστές, ενεργειακά τζάκια, σόμπες, χαλιά, πόρτες ασφαλείας, πολυτελή κοσμήματα, τηλεοράσεις, σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, μετρητά και πολλά ακόμη εντυπωσιακά δώρα περιμένουν τους τυχερούς παίκτες! Και το καλύτερο; Η συνολική αξία των δώρων και των χρηματικών επάθλων που θα προσφέρονται καθημερινά μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 60.000 ευρώ! Ένα πραγματικό πάρτι δώρων, όπου κάθε κουτί και κάθε κουρτίνα μπορεί να κρύβει κάτι που θα αλλάξει την καθημερινότητα ενός παίκτη και θα κάνει ένα μεγάλο όνειρο πραγματικότητα!

Ο Νίκος Κοκλώνης, αποφασισμένος να δώσει όσα περισσότερα δώρα γίνεται, ανοίγει τις πόρτες του «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ» και υποδέχεται παίκτες κάθε ηλικίας, σε ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε όλους, σε κάθε σπίτι, σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια! Γιατί εδώ δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, περίπλοκες στρατηγικές ή ιδιαίτερες ικανότητες. Χρειάζονται μόνο διάθεση για παιχνίδι, χαρά, τόλμη και φυσικά λίγη τύχη! Άλλωστε, ποτέ δεν ξέρεις αν πίσω από την επόμενη επιλογή σε περιμένει ένα αυτοκίνητο, ένα ονειρεμένο ταξίδι ή ένα δώρο που δεν είχες φανταστεί ποτέ!

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη μεγάλο, με περισσότερες από 1.500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα! Η ομάδα του παιχνιδιού επιλέγει προσεκτικά τους παίκτες, δίνοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους μεγάλη τηλεοπτική στιγμή και να φύγουν με εντυπωσιακά δώρα και με μεγάλα χρηματικά έπαθλα!

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:50 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη την ίδια ώρα στο OPEN, το «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» επιστρέφει με τη γνώριμη, αυθεντική και ζεστή ατμόσφαιρά του. Ένα παιχνίδι γεμάτο γέλιο, αγωνία, ανατροπές και εκείνη τη μοναδική προσμονή που γεννά κάθε επιλογή του «Κουτιού ή της Κουρτίνας», με τον κύριο Ζονγκ να παραμονεύει! Στον ρόλο του Ζονγκ θα απολαύσουμε τον υπέροχο Τρύφωνα Σαμαρά, ο οποίος μας επιφυλάσσει ξεκαρδιστικές εκπλήξεις!

Ο Νίκος Κοκλώνης βάζει το δικό του ξεχωριστό ταμπεραμέντο, την ενέργεια και το χιούμορ του σε ένα τηλεπαιχνίδι που δεν υπόσχεται απλώς διασκέδαση, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα για μεγάλα δώρα και αξέχαστες στιγμές χαράς. Γιατί εδώ κάθε παίκτης μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, κάθε επιλογή κρύβει μια έκπληξη και κάθε επεισόδιο μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μιας νέας, συναρπαστικής πραγματικότητας!

Το «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» επιστρέφει στο OPEN για να ενώσει γενιές, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να δημιουργήσει καινούργιες. Με μετρητά και απίστευτα έπαθλα, η μεγάλη γιορτή των δώρων ξεκινά ξανά!

Το παζάρι ανοίγει τις πόρτες του. Τα δώρα περιμένουν. Εσύ θα διαλέξεις το κουτί ή την κουρτίνα;