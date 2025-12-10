«Το μεγάλο φαγοπότι»: Καρχαρίες συρρέουν για να τραφούν από ψάρια-δολώματα σε θέρετρο της Αυστραλίας

Ένα εντυπωσιακό happening για τη μαζική σίτιση καρχαριών διοργανώθηκε σε δημοφιλές θέρετρο της Αυστραλίας, με εκατοντάδες από τα διαβόητα πλάσματα να συρρέουν στην παραλία Tallow στο Byron Bay της Νέας Νότιας Ουαλίας για να τραφούν από ψάρια-δολώματα που είχαν τοποθετηθεί στο νερό.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πολυήμερη εκδήλωση καταγράφηκε από πλήθος ντόπιων, οι οποίοι αποτύπωσαν πλάνα που «κόβουν την ανάσα» με εκατοντάδες μαυροπτερύγιους καρχαρίες, σκούρους και ταυροκαρχαρίες να σπεύδουν στα ρηχά νερά της παραλίας για να τραφούν από ένα μεγάλο κοπάδι ψαριών.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη ομάδα καρχαριών που «απολάμβανε» τα δολώματα έκαναν το γύρο των social media, ενώ οι λάτρεις της παρατήρησης με αναπνευστήρα παρακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας.

Dozens of sharks herd a massive baitball off Tallow Beach near Byron Bay, Australia.



📹 Pennefather Dougall



pic.twitter.com/vFXFWnaBXO — ICY (@icyyreds) December 9, 2025

Ο Jakob de Zwart, φωτογράφος από το Byron Bay, ο οποίος κατέγραφε το θέαμα, ανέφερε: «Μόλις το drone ανέβηκε και κοίταξα από πάνω προς τα κάτω, σκέφτηκα απλώς ‘εντάξει αυτό είναι το επόμενο επίπεδο’. Ανέβαινα όλο και πιο ψηλά και πιο ψηλά μόνο και μόνο για να καταλάβω πού τελείωνε αυτό το πράγμα... χωρίς αμφιβολία υπάρχουν 100 καρχαρίες εδώ».

«(Οι καρχαρίες) ήταν τόσο κοντά. Μιλάμε για νερό μέχρι το γόνατο... και έρχονταν κατευθείαν μέσα και κολυμπούσαν γύρω από τα δολώματα», είπε ο Zwart.

Σπάνιο φαινόμενο - «Τυχεροί οι Αυστραλοί»

Ο Άνταμ Σμιθ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζέιμς Κουκ και επικεφαλής του οργανισμού θαλάσσιου περιβάλλοντος Reef Ecologic, δήλωσε ότι οι Αυστραλοί είναι «πολύ τυχεροί» που έχουν αυτό το φυσικό φαινόμενο στις «αυλές» τους.

«Υπάρχουν πολύ λίγα άλλα μέρη στον κόσμο όπου, κοντά σε μια μικρή πόλη ή ακόμα και σε μια μεγάλη πόλη, μπορείς να δεις αυτά τα καταπληκτικά άγρια πλάσματα τόσο κοντά και σε μεγάλους αριθμούς», δήλωσε ο Σμιθ στον Guardian Australia.

Φωτό: Unsplash

Από την πλευρά του, ο Ντάριλ ΜακΦι, αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μποντ, δήλωσε ότι το γεγονός ήταν «σίγουρα εντυπωσιακό για τους παρόντες».

Ο ΜακΦι, ο οποίος έχει δει αυτό το είδος σίτισης λιγότερο ή περισσότερο κοντά στην ακτή τα τελευταία 40 χρόνια, το χαρακτήρισε «σίγουρα όχι κάτι που οι άνθρωποι θα βλέπουν κάθε μέρα».

Μεγάλος κίνδυνος για τους κολυμβητές

Οι κολυμβητές και οι παρατηρητές με αναπνευστήρα βρέθηκαν πολύ κοντά στους καρχαρίες, με τους δύο επιστήμονες, ωστόσο, να προειδοποιούν ότι το νερό δεν είναι ασφαλές μέρος για τους ανθρώπους όταν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.

«Μερικοί άνθρωποι πιθανώς υπερβαίνουν τα όρια και προσπαθούν να κολυμπήσουν ή και να παρατηρήσουν με αναπνευστήρα αυτούς τους καρχαρίες. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι, να υποστούν οι άνθρωποι δάγκωμα ή ενδεχομένως να χάσουν τη ζωή τους», τόνισε ο Σμιθ.

«Ενώ οι περισσότεροι καρχαρίες εκεί είναι μικροί, μπορούν ακόμα να προκαλέσουν ένα δάγκωμα, και σίγουρα βρίσκονται σε κατάσταση σίτισης. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να βρίσκονται στο νερό και σίγουρα δεν πρέπει να πάνε με αναπνευστήρα, προσπαθώντας να τραβήξουν κοντινά πλάνα», σημείωσε ο ΜακΦι.

Η διαδικασία που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο τελείωσε την Τρίτη (9/12) με τα ψάρια-δολώματα να εξαφανίζονται πια, τους καρχαρίες να φεύγουν στα ανοιχτά και την παραλία να «επιστρέφει σε φυσιολογικές συνθήκες».