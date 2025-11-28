Το μέλλον ανήκει σε αυτούς: Παιδιά θρύλων του ποδοσφαίρου που διαγράφουν τη δική τους πορεία

Το ποδόσφαιρο έχει πάντα τη γοητεία της κληρονομιάς. Τα παιδιά μεγάλων αστέρων δεν είναι απλώς διάσημα λόγω του επωνύμου τους, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σκληρά για να δημιουργήσουν τη δική τους καριέρα. Στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, τέσσερις νέοι ξεχωρίζουν ήδη για το ταλέντο τους και τις επιδόσεις τους. Ο Κριστιάνο Τζούνιορ, ο Έντσο Άλβες, ο Ελιάζ Ζιντάν και ο Ετιέν Ετό’o.

Κριστιάνο Τζούνιορ (γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο)

Ο μικρός Ρονάλντο γεννήθηκε το 2010 και προπονείται στις ακαδημίες της Al-Nassr, συλλόγου του πατέρα του στη Σαουδική Αραβία. Παίζει κυρίως ως επιθετικός ή εξτρέμ και έχει ήδη συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Το ταλέντο του εντοπίζεται κυρίως στην ταχύτητα, στις προσωπικές ενέργειες και στην ικανότητα να τελειώνει φάσεις. Ίδια στοιχεία με τον πατέρα του.

Έντσο Άλβες (γιος του Μαρσέλο)

Γεννημένος το 2009, ο Έντσο αγωνίζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, στη «La Fábrica». Παίζει κυρίως ως φορ και έχει σκοράρει σε πολλές διοργανώσεις νέων. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε επίπεδο U15 και U17, δείχνοντας γκολ και σταθερή απόδοση στις μικρές εθνικές ομάδες. Οι προπονητές της Ρεάλ τον θεωρούν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της ακαδημίας. Αγωνίστηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για το Youth League στο Ρέντη υπό το βλέμμα του πατέρα του.

Ελιάζ Ζιντάν (γιος του Ζινεντίν Ζιντάν)

Ο Ελιάζ Ζιντάν, γεννημένος το 2005, είναι κεντρικός αμυντικός. Μετά από χρόνια στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, πλέον αγωνίζεται στη Μπέτις Β (Betis Deportivo), όπου έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής και συνεχίζει να αναπτύσσει το παιχνίδι του. Έχει εκπροσωπήσει τη Γαλλία σε μικρές ηλικίες και θεωρείται από τα πιο υποσχόμενα projects αμυντικών της γενιάς του.

La herencia de un apellido legendario continúa… 🇫🇷✨👑⚽️



Elyaz Zidane dio una muestra de carácter y talento en la semifinal del Mundial Sub-20 ante Marruecos. El joven central jugó los 120 minutos, anotó el tercer penalti en la tanda y firmó un partido completo con 9 despejes,… pic.twitter.com/pZOnQikwkT — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2025

Ετιέν Ετό’o (γιος του Σαμουέλ Ετό’o)

Ο Ετιέν, γεννημένος το 2002, είναι επιθετικός και παίζει στην Ισπανία, στη Rayo Vallecano B και έχει δανειστεί στη CD Mirandés, στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Έχει φορέσει τη φανέλα της U20 του Καμερούν, συμμετέχοντας σε διεθνή τουρνουά νέων. Προσπαθεί να καθιερωθεί επαγγελματικά και να βρει σταθερό ρόλο στη ανδρική ομάδα και να πρωταγωνιστήσει στο «Βαγιέκας».

Όλοι αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές έχουν κοινό χαρακτηριστικό την επιμονή και την αφοσίωση, δείχνοντας να μην τους επηρεάζει το βάρος. Το όνομα των πατεράδων τους ανοίγει πόρτες, αλλά η καθημερινή δουλειά και η απόδοση στο γήπεδο θα καθορίσουν τη δική τους καριέρα. Παρακολουθούμε από κοντά μια γενιά που δεν θέλει να ζήσει στη σκιά των θρύλων, αλλά να φτιάξει τη δική της ιστορία.