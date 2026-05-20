Το #Melodi ξαναχτυπά: Οι επώνυμες καραμέλες του Μόντι στη Μελόνι και το λογοπαίγνιο που έγινε viral

Ένα απλό πακέτο καραμέλες στάθηκε αρκετό για να γίνει viral η συνάντηση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στο ήδη δημοφιλές διαδικτυακό φαινόμενο #Melodi.

Το δώρο που έκλεψε την παράσταση



Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Ναρέντρα Μόντι προσέφερε στη Τζόρτζια Μελόνι ένα πακέτο καραμέλες με την επωνυμία «Melody». Η λεπτομέρεια αυτή, που αρχικά φαινόταν ασήμαντη, ήταν αρκετή για να τραβήξει αμέσως την προσοχή των χρηστών στα social media.

Ο λόγος; Το brand «Melody» ταυτίστηκε χιουμοριστικά με το ήδη γνωστό hashtag #Melodi, το οποίο εδώ και περίπου τρία χρόνια συνδέεται διαδικτυακά με τα ονόματα των δύο ηγετών (Meloni – Modi).

Το βίντεο που έγινε viral σε λίγες ώρες



Οι δύο πρωθυπουργοί φαίνεται να αντιλήφθηκαν το διαδικτυακό «παιχνίδι» και αντέδρασαν με χιούμορ, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο, στο οποίο ο Μόντι προσφέρει τις καραμέλες και η Μελόνι σχολιάζει χαμογελώντας.

«Ευχαριστώ για το δώρο», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε ανάρτησή της στο X, ενώ στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Μου χάρισε… μια πολύ, πολύ καλή καραμέλα», με τους δύο ηγέτες να γελούν.

Το στιγμιότυπο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας μέσα σε μόλις μία ώρα σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές, δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια.

Το hashtag #Melodi που έγινε… διαδικτυακό φαινόμενο



Το hashtag #Melodi δεν εμφανίστηκε τώρα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια και αναζωπυρώνεται κάθε φορά που οι δύο ηγέτες συναντιούνται.

Η αρχή έγινε στη Σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι το 2023, όταν η Τζόρτζια Μελόνι είχε δημοσιεύσει μια selfie με τον Ναρέντρα Μόντι, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Καλοί φίλοι στην COP28 #Melodi».

Από τότε, το hashtag απέκτησε δική του “ζωή” στα social media, με χρήστες από Ινδία και Ιταλία να δημιουργούν συνεχώς memes και αναρτήσεις γύρω από τη φιλική σχέση των δύο ηγετών.

Από μια selfie σε παγκόσμιο meme

Η πρόσφατη στιγμή με τις καραμέλες «Melody» ήρθε απλώς να ενισχύσει ένα ήδη διαδεδομένο διαδικτυακό αφήγημα, μετατρέποντας μια διπλωματική συνάντηση σε ακόμη ένα viral επεισόδιο της σχέσης “Melodi” που φαίνεται να τροφοδοτείται όποτε οι δύο ηγέτες συνεχίζουν να συναντώνται.