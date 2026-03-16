Το μετέωρο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ

Το ζητούμενο, πλέον, για την Κουμουνδούρου, δεν είναι η επόμενη προεκλογική περίοδος. Αλλά η πορεία μέχρι την έναρξη της. Μια πορεία δύσκολη, με πολλά ερωτήματα. «Δεν είναι ένα σταυρόλεξο για έμπειρους λύτες. Αλλά ένα νέο σταυρόλεξο, με όλες τις λέξεις σχεδόν άγνωστες», σημείωνε πρώην οικονομικός υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.



Αν κάποιος πίστευε πως το μεγάλο ερώτημα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λανθάνει πλάνην οικτρά. Καθώς ουδείς αμφισβητεί το τι θα κάνει ο πρώην σύντροφος τους. Ούτε το πότε θα το κάνει. Αλλά η αυτοδιάλυση ή μη του κόμματος. Οι γενναίες, πράγματι, προσπάθειες του Σωκράτη Φάμελου, να κρατήσει μέχρι και την τελευταία στιγμή, τις ισορροπίες, καθημερινώς πέφτουν στο κενό. Οι εσωτερικές συγκρούσεις που διατηρούνται εντός των τειχών και δεν αποκαλύπτονται, προκαλούν ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις.

Είναι δεδομένη η στρατηγική που ακολουθεί ο Παύλος Πολακης, για τον οποίον, πολλοί λένε πως έχει ήδη συμμαχήσει με τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου για την επόμενη ημέρα. Ακόμη περισσότεροι υποστηρίζουν πως μια μικρή ομάδα, περί των δεκαπέντε στελεχών που ακολουθούν τον Παύλο Πολάκη, ήδη έχουν ξεκινήσει την εσωτερική διαμόρφωση ενός νέου ιδεολογικού πλαισίου που εδράζεται σε καθαρά αριστερή βάση. Με όπλο, την αυτόνομη «καθαρή και γενναία πορεία για τη νίκη». Λέγεται, επισης, πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν ενισχυθεί οι διάλογοι με κόμματα και κινήσεις της αριστεράς, όπως η Νέα Αριστερά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ένα τμήμα της- και προσωπικότητες του χώρου.



Αλλά, μέχρι να φθάσει ως εκεί ο «Γολγοθάς» του ΣΥΡΙΖΑ, θα χρειαστεί να υπάρξουν πυροσβεστικές κινήσεις, λεπτών χειρισμών. Όταν, δηλαδή, οι περισσότεροι θα έχουν απομακρυνθεί είτε διακριτικώς είτε δια βοής. Το δεύτερο, απλώς, σημαίνει με απόφαση ενός έκτακτου συνεδρίου με τη μορφή του διαρκούς, που θα εγκρίνει, παλαιότερη απόφαση της πολιτικής γραμματείας.



Και αυτή η πορεία πριν την «Ανάσταση» δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες και, μάλιστα, όπως εκτιμάται, κατά τη διάρκεια του εαρινού τρέχοντος, εξαμήνου. Δηλαδή, λίγο, πριν ή λίγο μετά το Πάσχα. Αυτό θα είναι και ο χρόνος που θα κρίνει κυριολεκτικά το μέλλον ενός κόμματος που ανέλαβε, πριν χρόνια την εξουσία της χώρας, ως αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα αγωνίζεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις, να εισέλθει στη Βουλή…