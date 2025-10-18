To μικρό κόλπο στο πλυντήριο πιάτων που εξασφαλίζει ότι τα ποτήρια δεν θα ξαναγίνουν θαμπά

Τα ποτήρια που βγαίνουν από το πλυντήριο πιάτων θολά είναι μια μικρή… απογοήτευση. Μπορεί να είναι πεντακάθαρα, όμως δείχνουν ταλαιπωρημένα και χωρίς τη χαρακτηριστική τους γυαλάδα.



Αν και η διαδικασία πλυσίματος έχει γίνει σωστά, η λάμψη λείπει. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό και αποτελεσματικό κόλπο που τα επαναφέρει, κάνοντάς τα να δείχνουν σαν καινούργια.

Γιατί τα ποτήρια γίνονται θαμπά στο πλυντήριο πιάτων

Οι βασικοί ένοχοι είναι δύο: το ασβεστοκονίαμα και η διάβρωση του γυαλιού.

Το πρώτο σχηματίζει ένα λεπτό, θαμπό στρώμα στην επιφάνεια του ποτηριού, σαν ομίχλη, ενώ το δεύτερο φθείρει σταδιακά το ίδιο το υλικό.

Όσοι πλένουν τα ποτήρια με πολύ ζεστό νερό και πολύ δυνατά για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσουν μικροσκοπικές ουλές που θα παραμείνουν για πάντα. Η διάβρωση μοιάζει με κουκκίδες, ιριδίζοντα σημάδια ή λεπτές γρατζουνιές.



Στην ουσία, το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί σαν ένα μικρό χημικό εργαστήριο. Υψηλή θερμοκρασία, αλκαλικά καθαριστικά και αρκετή κίνηση. Τα παραπάνω διαλύουν το λίπος, όμως ταυτόχρονα καταπονούν τις γυάλινες επιφάνειες.



Αν το ασβέστιο δεν διαλυθεί, κατακάθεται κατά το στέγνωμα και δημιουργεί μια θολούρα. Αν το νερό είναι πολύ μαλακό ή η θερμοκρασία πολύ υψηλή, το γυαλί γίνεται ευαίσθητο στη διάβρωση. Η ισορροπία είναι σημαντική. Αν δεν υπάρχουν υπερβολές, το γυαλί δεν θα θαμπώσει.

