Το μικρό κράτος που διεκδικεί τον τίτλο του παλαιότερου στον κόσμο με αδιάλειπτη θεσμική συνέχεια

Ποια είναι η παλαιότερη χώρα στον κόσμο; Ανάλογα με το ποιον ρωτάτε και ποιον ακριβή όρο θα χρησιμοποιήσετε, θα λάβετε ποικίλες απαντήσεις. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι είναι μια χώρα όπως η Ελλάδα ή η Κίνα, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε αρχαιολογικούς χώρους που χρονολογούνται από τη δεύτερη, τρίτη, ακόμη και πέμπτη χιλιετία π.Χ. Αλλά τα σύνορα και οι πολιτισμοί πάντα άλλαζαν - και θα συνεχίσουν να αλλάζουν - σε όλη την ιστορία, και ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα από τα σημερινά κράτη, είναι στην πραγματικότητα αρκετά νέα.

Το Σαν Μαρίνο (Άγιος Μαρίνος) θεωρείται μια από τις παλαιότερες δημοκρατίες και διεκδικεί τον τίτλο του παλαιότερου κράτους στον κόσμο, με αδιάλειπτη θεσμική συνέχεια. Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου (επίσης γνωστή και ως Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου) είναι ένα κράτος που δεν έχασε ποτέ την ανεξαρτησία του και διατηρεί την ίδια πολιτική υπόσταση εδώ και 17 αιώνες!

Είναι μια μικρή... κουκίδα γης στον παγκόσμιο χάρτη. Ένα περίκλειστο μικρο-κράτος, που περιβάλλεται από την Ιταλία και βρίσκεται στην κεντρική ιταλική χερσόνησο, στη βορειοανατολική πλευρά των Απεννίνων Ορέων. Είναι το πέμπτο μικρότερο κράτος του κόσμου, με έκταση μόλις 61,19 τ.χλμ. και 34.138 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για τον Ιούνιο του 2025, που παρουσιάζει το Τμήμα Πληροφορικής και Στατιστικής Τεχνολογίας.

Στην ιστορία αναφέρεται η παράδοση ότι το Σαν Μαρίνο ιδρύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 301 μ.Χ. από τον Μαρίνο, έναν χριστιανό λιθοξόο, και ότι από τότε έχει συνεχή ύπαρξη ως πολιτική κοινότητα/xώρα.

To όρος Τιτάνο, στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το οποίο προστέθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 7 Ιουλίου 2008 (ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/STR)

Η UNESCO, στην εκτίμησή της κατά την ενσωμάτωση του «Historic Centre of San Marino and Mount Titano» στη λίστα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, περιγράφει το Σαν Μαρίνο ως: «μία από τις παλαιότερες δημοκρατίες του κόσμου και μοναδικό επιζών ιταλικό πόλη-κράτος, που αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη δημοκρατικών μοντέλων στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Το υφιστάμενο νομικό σύστημα βασίζεται στα Statutes του 1600, τα οποία θεωρούνται παλαιότερη συνταγματική βάση κράτους σε συνεχή ισχύ (παρά το γεγονός ότι οι πόλεις/κράτη είναι πολύ διαφορετικοί θεσμοί από τα σύγχρονα συντάγματα). Σύμφωνα με το σύνταγμά του, αλλάζει τους αρχηγούς κρατών - τους Capitani Regenti - δύο φορές το χρόνο με εκλογές, την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

