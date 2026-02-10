Το μικρό πτερύγιο στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων: Που χρησιμεύει

Οι περισσότεροι χρήστες πλυντηρίου πιάτων προσπερνούν τη μικρή πλαστική προεξοχή στο πάνω καλάθι χωρίς δεύτερη σκέψη. Λίγοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ούτε για διακοσμητικό στοιχείο ούτε για κατασκευαστικό λάθος. Το συγκεκριμένο «πτερύγιο», που συνήθως τοποθετείται στην μπροστινή ή πλαϊνή πλευρά του επάνω ραφιού, έχει σχεδιαστεί για πρακτικούς λόγους. Σύμφωνα με οδηγούς χρήσης και τεχνικούς, συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή του καλαθιού όταν τοποθετούνται ψηλότερα σκεύη, βοηθώντας να αξιοποιείται ο διαθέσιμος χώρος χωρίς προβλήματα.

Δες πώς λειτουργεί στην πράξη και πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις σωστά στο επόμενο πλύσιμο.