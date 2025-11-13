«Το μικρό σπίτι στο λιβάδι»: Ο λόγος που δύο πρωταγωνιστές του επανενώνονται είναι σπαρακτικός

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι», η θρυλική σειρά των 70’s που άφησε εποχή σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε και συζητιέται ακόμη και σήμερα «αναβιώνει» για καλό σκοπό.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ που υποδυόταν τη Λόρα Ίνγκαλς και ο συμπρωταγωνιστής της Ντιν Μπάτλερ που έπαιζε τον σύζυγό της, Αλμάνζο Γουάιλντερ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους αυτή τη φορά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο φίλο τους, Μάικλ Λάντον που έπαιζε τον Τσαρλς Ίνγκαλς και ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991 μετά από μια πολύ σύντομη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

«Αγωνίζομαι για όσους έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια»

Οι δύο συμπρωταγωνιστές στο «Λιβάδι» σε συνεργασία με το Pancreatic Cancer Action Network μοιράστηκαν στο Instagram ένα κοινό μήνυμα με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. «Ο Μάικλ δεν ήταν απλώς ο συμπρωταγωνιστής μου. Ήταν ο μέντοράς μου, ο φίλος μου και το πιο κοντινό πρόσωπο σε οικογένεια που είχα ποτέ.

φωτογραφία Imago

Το να τον βλέπω να πεθαίνει από καρκίνο στο πάγκρεας τόσο γρήγορα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Κουβαλάω το θάρρος και την αγάπη του μαζί μου κάθε μέρα και αυτό με ωθεί να αγωνίζομαι για όσους έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια», σχολίασε η Γκίλμπερτ.

φωτογραφία Imago

Εις μνήμην

Ο Μπάτλερ με τη σειρά του μίλησε για τη δύναμη και τη ζεστασιά του Λάντον που είναι ακόμα εδώ: «Ο Μάικλ είχε έναν τρόπο να κάνει όλους γύρω του να αισθάνονται ορατοί και τους ενέπνεε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Η απώλειά του από καρκίνο στο πάγκρεας άφησε ένα κενό που δεν μπορεί ποτέ να αναπληρωθεί. Αλλά η δύναμη, η ζεστασιά και το πνεύμα του συνεχίζουν να μας υπενθυμίζουν γιατί πρέπει να ρίχνουμε φως σε αυτή την ασθένεια και να αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον όπου κανείς άλλος δεν θα χρειάζεται να χάνει τα αγαπημένα του πρόσωπα πολύ νωρίς.

Ο Μάικλ Λάντον μας άφησε πριν από 34 χρόνια, όμως το πνεύμα του ζει. Εις μνήμην του, η οικογένεια από το “Μικρό σπίτι στο λιβάδι” είναι υπερήφανη που υποστηρίζει το έργο του Δικτύου Δράσης για τον Καρκίνο στο Πάγκρεας που επεκτείνει τη ζωή. Με αγάπη και εγκάρδια ευγνωμοσύνη… Τότε, τώρα και για πάντα!»

Το ΠΣΚ 12-14 Δεκεμβρίου σε έναν ειδικό χώρο στην κοιλάδα Σίμι στην Καλιφόρνια θα στηθεί μια μεγάλη γιορτή για το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι», όπου οι φαν της σειράς (που θα πληρώσουν εισιτήριο) θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους πρωταγωνιστές, να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους και να περιηγηθούν στους χώρους που έχουν στηθεί και είναι ακριβώς ίδιοι με τα κτίρια και τα σκηνικά που χρησιμοποιούνταν τότε.