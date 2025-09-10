Το μικρό θαύμα της Καστοριάς: Η αρκουδίτσα «Κίρκη» τα κατάφερε - Ετοιμάζεται να επιστρέψει «σπίτι» της

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της μικρής αρκούδας «Κίρκης», η οποία είχε εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένη έπειτα από τροχαίο στην Καστοριά, στις 9 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Αρκτούρου», η Κίρκη έχει πλέον αναρρώσει πλήρως ύστερα από εβδομάδες εντατικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Το άτυχο ζώο είχε βρεθεί σε κωματώδη κατάσταση στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού - Αμπελοκήπων, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του αρχικά θεωρήθηκε κρίσιμη, ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες των φροντιστών και των κτηνιάτρων της οργάνωσης, η μικρή αρκούδα κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σε βίντεο που κοινοποίησε πρόσφατα ο «Αρκτούρος» μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα, το νεαρό αρκουδάκι φαίνεται να απολαμβάνει το φαγητό του κάτω από τον ήλιο, δείχνοντας υγιές και γεμάτο ενέργεια.

«Το νεαρό αρκουδάκι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στέκεται πια γερά στα πόδια του και έχει αναρρώσει πλήρως. Με πολύ μεγάλη όρεξη για φαγητό και άγριο χαρακτήρα, ετοιμάζεται τώρα για το επόμενο βήμα.

Τις επόμενες ημέρες θα βγει στον μεγάλο περιφραγμένο χώρο δάσους, όπου θα ζήσει ώσπου να επανενταχθεί στη φύση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΜΚΟ στη λεζάντα του βίντεο.

Η περίπτωση της Κίρκης αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και της ύπαρξης εξειδικευμένων οργανώσεων για την περίθαλψη άγριων ζώων που τραυματίζονται, αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των οδηγών σε περιοχές όπου η άγρια ζωή διασταυρώνεται με το οδικό δίκτυο.

Δείτε το βίντεο: