Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αναγνωρίζοντας τη σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία, μέσα από την οποία έστειλε το δικό της ξεχωριστό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο μήνυμα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε στο X μία φωτογραφία, όπου εμφανίζεται ο αρχηγός της ομάδας, Πέτρος Μάνταλος μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα από το Μεξικό και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, που κατάγεται από τη Σενεγάλη και συμμετέχει στην εθνική ομάδα Ανδρών από τη Μαυριτανία.

Οι τρεις τους παρουσιάζονται μπροστά από ένα μαύρο φόντο και στη φωτογραφία αναγράφεται το λιτό, αλλά περιεκτικό μήνυμα «No To Racism (μτφ. Όχι στον Ρατσισμό)».

Κάτω από το σλόγκαν εμφανίζεται με λευκά γράμματα στα αγγλικά η λεζάντα «21η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη του Φυλετικού Διαχωρισμού».

Η δημοσίευση συνοδεύεται από μία μαύρη καρδιά, ένα emoji υψωμένης γροθιάς και το #aekagainstracism.