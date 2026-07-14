Το μήνυμα Δένδια για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη

Τριάντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, του 20χρονου φοιτητή που έπεσε θύμα της τρομοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας το 1992, μετά από την τρομοκρατική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας.

Με αφορμή τη μαύρη αυτή επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. «Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της '17 Νοέμβρη' με ρουκέτα», έγραψε σε ανάρητή του ο Νίκος Δένδιας.

«Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας», κατέληξε.

Ο Θάνος Αξαρλιάν / Eurokinissi

Ολόκληρη η ανάρτηση Δένδια

«Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.»