Το μήνυμα στήριξης από την νικήτρια της Eurovision στον Σάσα Βεζένκοφ: «Όρμα τους νικητή»

Η ώρα του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει. Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν απόψε (24/5) στις 21:00, το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, στον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Αθήνας.

Με τις «ευλογίες» της Ντάρα

Η Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα, γνωστή ως «Ντάρα» κατέκτησε την πρώτη θέση στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπόντας την Βουλγαρία.

Η 27χρονη με ένα story στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τις ευχές της στον Σάσα Βεζένκοφ. Μεταξύ άλλων αναφέρει στην ανάρτησή της: «...Εύχομαι καλή επιτυχία, όρμα τους νικητή!».

Το μήνυμα της Ντάρα