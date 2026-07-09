To μήνυμα της Αθήνας για τα τουρκικά F-35: «Δεν υπάρχει απόφαση, ζητάμε δικλείδες ασφαλείας»

Την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς δικλείδες ασφαλείας ώστε τα F-35 να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμαχικής χώρας, προτάσσει η Αθήνα απέναντι στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η σχετική διαδικασία είναι σύνθετη, περνά υποχρεωτικά από το Κογκρέσο και προϋποθέτει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις για το καθεστώς των S-400.

Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, η δημόσια θέση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν απολύτως σαφής: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για τα F-35.

Η ελληνική θέση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, παραμένει σταθερή: η Ελλάδα δεν μπορεί να υπαγορεύσει σε άλλη χώρα την εξοπλιστική της πολιτική ούτε να επιβάλει αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να μεταφέρει με σαφήνεια τις θέσεις της στους συμμάχους της και να επισημαίνει ότι κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι πλατφόρμες όπως τα F-35 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμαχικής χώρας και θεωρεί απολύτως εύλογο να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που θα αποκλείουν τη χρήση τους για επιθετικές ενέργειες κατά συμμάχων. «Όλα μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν οι συμβατικές δεσμεύσεις. Προφανώς δεν είναι ότι θα στείλουμε μαχητικά ή θα γίνει επί του πεδίου, αλλά υπάρχουν τρόποι και ασφαλιστικές δικλείδες για να καταστούν όλα αυτά τα ζητήματα αναστρέψιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτατη διπλωματική πηγή.

Όπως εξηγεί, ακόμη και αν η αμερικανική διοίκηση επιθυμεί να προχωρήσει το θέμα, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ιδιαίτερα απαιτητική. Προϋπόθεση αποτελεί οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S-400 και ότι δεν υπάρχει προοπτική μελλοντικής συνεργασίας με τη Ρωσία στον συγκεκριμένο τομέα. Χωρίς αυτές τις διαπιστώσεις δεν μπορεί να κινηθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία δεν ήταν απλός πελάτης του προγράμματος, αλλά συμπαραγωγός των F-35 από το 2007 έως το 2019, όταν και αποβλήθηκε με απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου λόγω της προμήθειας των S-400. Ωστόσο, η επανένταξή της δεν θεωρείται αυτονόητη, καθώς η παραγωγική αλυσίδα έχει αναδιαμορφωθεί τα τελευταία επτά χρόνια και τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί δημιουργούν δεσμεύσεις που δεν μπορούν εύκολα να ανατραπούν.

Όπως τονίζει η ίδια πηγή, «ούτε τεχνικές συζητήσεις υπάρχουν, ούτε έχει κλείσει η γραμμή παραγωγής, ούτε έχει δοθεί προκαταβολή, ούτε θα προτεραιοποιηθεί, ούτε τίποτα», συμπληρώνοντας πως «υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, έχουν γίνει παραγγελίες και υπάρχουν τεράστιες ρήτρες που δεν μπορούν να παρακαμφθούν, είτε είσαι συμπαραγωγός είτε πελάτης».

Η ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Σε ό,τι αφορά την ισορροπία δυνάμεων, αυτό το οποίο υπογραμμίζεται είναι πως τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα του 2019: η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 50 αναβαθμισμένα F-16 Viper, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν εκπαίδευση στα F-35 μέσα στο επόμενο έτος, ενώ οι παραδόσεις των νέων μαχητικών έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αντίθετα, η Τουρκία παραμένει εκτός τόσο του προγράμματος F-35 όσο και της παραγωγικής του αλυσίδας.

«Εάν πήγαινε με τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων η κατάσταση, η Ελλάδα σήμερα δεν θα είχε κανένα Viper, δεν θα είχε παραγγείλει ούτε θα ήταν στη γραμμή παραγωγής για τα F-35 και η Τουρκία θα τα είχε ήδη» αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή εικόνα αντανακλά τη συνέπεια και την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτικής απέναντι στους συμμάχους της.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση, καμία τεχνική διαπραγμάτευση και καμία αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς. «Υπάρχει μόνο μια πρόθεση επανεξέτασης του ζητήματος. Μέχρι εκεί», διαμηνύει η Αθήνα.