Το μήνυμα της Γκιλφόιλ από τη Σούδα: «Εντυπωσιάστηκα από τις δυνατότητες και τις επιχειρήσεις»

Την πρώτη της επίσκεψη στην αμερικανική βάση της Σούδας πραγματοποίησε πρόσφατα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στέλνοντας μήνυμα για τη στρατηγική σημασία της βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στενή συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή της η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη βάση της Σούδας «ζωτικής σημασίας κόμβο», σημειώνοντας πως συμβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η πρώτη μου επίσκεψη στη βάση της Σούδας ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο ζωτικής σημασίας κόμβος συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απαραίτητη για τους κοινούς στόχους ασφάλειας»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε επίσης ότι εντυπωσιάστηκε από τις επιχειρησιακές δυνατότητες της βάσης, επισημαίνοντας τον κομβικό της ρόλο για τους κοινούς αμυντικούς στόχους των δύο χωρών.

«Εντυπωσιάστηκα από τις δυνατότητες και τις επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας», σημείωσε.

Παράλληλα, η πρέσβης των ΗΠΑ εξήρε τον επαγγελματισμό του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και τη συμβολή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας της Κρήτης στη διατήρηση της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.

«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», υπογράμμισε.