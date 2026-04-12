Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ για το Πάσχα: Χριστός Ανέστη, υγεία, ελπίδα και σύνδεση

Με ένα σύντομο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ευχήθηκε χρόνια πολλά για το ορθόδοξο Πάσχα.

Η Κίμπερλ Γκίλφοϊλ (Eurokinissi)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ευχές για τον εορτασμό του ορθόδοξου Πάσχα σε όλους του Έλληνες έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, η κα Γκιλφόιλ έγραψε «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Στέλνω τις θερμότερες ευχές σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Είθε αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση»

Μάλιστα, στη φωτογραφία ενός γαλανού ουρανού είχε γραφτεί στα ελληνικά η ευχή «Χρόνια Πολλά!».

