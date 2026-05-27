Το μήνυμα της Σακίρα σε παίκτη της Μπαρτσελόνα που προκάλεσε σχόλια: «Είμαι τόσο χαρούμενη για σένα»

Η Σακίρα έστειλε μήνυμα σε ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα για να τον συγχαρεί για την κλήση του στην εθνική ομάδα, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκάλεσε συζητήσεις.

Η σέξι Κολομβιανή αποφάσισε να ευχηθεί στον Γκάβι για την κλήση του από τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε προκαλώντας σούσουρο, όταν η ίδια είδε το βίντεο που κοινοποίησε ο Λαμίν Γιαμάλ στα social media, στο οποίο φαίνεται ο νεαρός μέσος των μπλαουγκράνα να μαθαίνει την απόφαση και να πανηγυρίζει.

Αργότερα ο Γκάβι, με μια δημοσίευσή του μοιράστηκε τα συναισθήματά του λέγοντας: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, να μπορώ να παίξω στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο μου εκπροσωπώντας τη χώρα μου! Αλλά αυτό θα είναι διαφορετικό μετά από όλα τα βάσανα, αφού έπεσα και σηκώθηκα δύο φορές σε τρία χρόνια, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα δώσω ό,τι έχω για να φέρω το Παγκόσμιο Κύπελλο σπίτι. Είναι πηγή υπερηφάνειας και τιμής να βρίσκομαι σε αυτή τη λίστα με τους 26, ας σας κάνουμε όλους εξίσου περήφανους!».

Gavi’s reaction to the World Cup call after long injury, filmed by Lamine Yamal. 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/dgDn2cpk1G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση, η εκθαμβωτική τραγουδίστρια θέλησε να τους ευχηθεί, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι του νεαρού μέσου. Η πρώην σύζυγος του Ζεράρ Πικέ έγραψε «Τόσο χαρούμενη για σένα, Γκάβι» και ξεκίνησε ντελίριο, με τα σχόλια να είναι πολλά και διαφορετικά. Να υπενθυμίσουμε πως ο Γκάβι έκανε το ντεμπούτο του στην Μπαρτσελόνα την χρονιά που η Σακίρα και ο Πικέ χώρισαν.