Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ο άτυχος Σαντίνο Αντίνο, τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Αργεντινός υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Έπειτα έστειλαν το μήνυμα στήριξης στα social media.

«Μείνε δυνατός Σάντι. Είμαστε όλοι στο πλευρό σου» ανέφερε χαρακτηριστικά εκείνο.