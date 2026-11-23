Προϋπολογισμός 2027: «Βροχή» προστίμων και χρηματικών ποινών για παραβάσεις
Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι οι εισπράξεις του Δημοσίου.
Ο άτυχος Σαντίνο Αντίνο, τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Αργεντινός υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Έπειτα έστειλαν το μήνυμα στήριξης στα social media.
«Μείνε δυνατός Σάντι. Είμαστε όλοι στο πλευρό σου» ανέφερε χαρακτηριστικά εκείνο.