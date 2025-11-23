Το μήνυμα του Πάπα πριν το ταξίδι στην Τουρκία για τα 1.700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Σύντομη αναφορά στο ταξίδι που πρόκειται να πραγματοποιήσει, από την ερχόμενη Πέμπτη, στην Τουρκία και στον Λίβανο, με κύρια στιγμή τον εορτασμό των χιλίων επτακοσίων ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έκανε σήμερα ο πάπας Λέων ο ΙΔ'.

Ο πάπας απευθυνόμενος στο πλήθος πιστών που συνέρρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπογράμμισε:

«Πλησιάζει, πλέον, το αποστολικό ταξίδι που θα πραγματοποιήσω στην Τουρκία και στον Λίβανο. Στην Τουρκία θα τιμήσουμε την επέτειο των χιλίων επτακοσίων χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας. Για τον λόγο αυτό, σήμερα, δημοσιεύεται η Αποστολική Επιστολή In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως, σ.σ.) η οποία τιμά το ιστορικό αυτό γεγονός. Τώρα, απευθυνόμαστε στην Παρθένο Μαρία, αναθέτοντας στη μητρική της διαμεσολάβηση, όλες αυτές τις προθέσεις και την προσευχή μας για την ειρήνη».

Με την Αποστολική του Επιστολή In Unitate Fidei, ο ποντίφικας ενθαρρύνει τους χριστιανούς να παραμείνουν ενωμένοι με σημείο αναφοράς την πίστη τους και την αλήθεια οι οποίες ενώνουν, εδώ και αιώνες, όλους τους πιστούς. Καλεί τους χριστιανούς, παράλληλα, να διαδώσουν τον λόγο του Ιησού και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ακόμη βαθύτερα το μήνυμά του.



«Στην ενότητα της πίστης, η οποία κηρύχθηκε από τις απαρχές της Εκκλησίας, οι χριστιανοί καλούνται να πορευθούν με ομόνοια, διαφυλάττοντας και διαδίδοντας, με αγάπη και χαρά, το μήνυμα του Ιησού Χριστού», γράφει ο πάπας Λέων.



Προσθέτει, δε, ότι το δώρο το οποίο έλαβαν οι χριστιανοί είναι ο Υιός του Θεού, που ήλθε στη γη για τη σωτηρία μας, «και στον οποίο διακήρυξαν ότι πιστεύουν οι επίσκοποι που πήραν μέρος στην Σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μετά Χριστόν».



Ο πάπας Πρέβοστ, τέλος, υπογραμμίζει στην Επιστολή που υπέγραψε σήμερα, ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό, υιό του Θεού, η οποία διακηρύχθηκε στη Νίκαια και που προφέρεται μέχρι σήμερα στη λειτουργία, με το Σύμβολο της Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως) «ενώνει όλους τους χριστιανούς και προσφέρει ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, εν μέσω πολλών ανησυχιών και φόβων, απειλών πολέμων και βίας, σοβαρών αδικιών και ελλείψεων ισορροπίας, φυσικών καταστροφών, πείνας και εξαθλίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων».