Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ

Έγραψε ιστορία μέσα στην Ολλανδία ο ψυχωμένος Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους το μουδιασμένο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, πίεσαν ασφυκτικά τον Άγιαξ και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη-πρόκριση με 2-1 στα playoffs του Champions League.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε πανηγυρικό μήνυμα μέσω των social media, αποθεώνοντας την προσπάθεια της ομάδας:

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!»