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Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία στο Μάτι με την εκατόμβη νεκρών, όμως οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Για όσους έχασαν τους ανθρώπους τους, αλλά και για εκείνους που σώθηκαν όμως κουβαλούν τραυματικές μνήμες και εγκαύματα στο σώμα, ο χρόνος δεν λειτούργησε ποτέ ως γιατρικό.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλι Αναγνώστου, μιλά στον FLASH για το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, για τον αγώνα που δίνει καθημερινά ως εγκαυματίας, αλλά και για τη μάχη που συνεχίζεται, ώστε η τραγωδία να μην ξεχαστεί και να αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, όπως λέει.

Η Κάλλι Αναγνώστου μιλά στον FLASH για την τραγωδία στο Μάτι / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

«Δεν μας ενημέρωσε κανείς»

Χωρίς προειδοποίηση, δίχως να ακουστεί μία σειρήνα, η Κάλλι Αναγνώστου, ο 5,5 ετών γιος της και οι ηλικιωμένοι γονείς του συζύγου της, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τη φωτιά. «Καταλάβαμε ότι κινδυνεύαμε, όταν άρχισαν να μας καίνε οι φλόγες» λέει χαρακτηριστικά.

«Είδα μπροστά μου να πεθαίνει άνθρωπος»

Η Κάλλι Αναγνώστου βγήκε από το σπίτι και άρχισε να τρέχει μαζί με τον ανήλικο γιο της για να σωθούν. Αν τον είχε πάρει αγκαλιά, θα τους είχαν βρει νεκρούς, δηλώνει συγκλονισμένη. «Έλιωναν τα πόδια του από την άσφαλτο που είχε πυρακτώσει. Το μόνο που του είπα ήταν, τρέξε! Είδα μπροστά μου να πεθαίνει άνθρωπος. Ακόμη ακούω τα ουρλιαχτά στον ύπνο μου, είναι ένας διαρκής εφιάλτης».

Η Κάλλι Αναγνώστου μιλά στον FLASH για την τραγωδία στο Μάτι / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, παρουσίασε ένα ηχογραφημένο μήνυμα του γιου της, στο οποίο έλεγε: «Η ζωή μου πριν τη φωτιά ήταν καλύτερη και τώρα δεν είναι. Καήκαμε και δεν χαιρόμαστε για αυτό. Κανείς δεν χαίρεται όταν καίγεται. Ελπίζουμε να σας πουν να φύγετε από τα σπίτια σας, όταν θα έχει φωτιά». Όπως δηλώνει η κυρία Αναγνώστου στο FLASH, «η φωτιά μας διέλυσε. Δεν έχω πια τον έλεγχο του σώματός μου».

«Υπάρχουν και άλλοι νεκροί»

Οκτώ χρόνια μετά, η Κάλλι Αναγνώστου συνεχίζει να δίνει και έναν άλλο αγώνα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. «Είναι ανάγκη να αναδειχθεί η αλήθεια, γιατί όταν ξέρεις πώς μυρίζει ο θάνατος, δεν θέλεις να βρεθεί κανένας άλλος στη θέση σου», τονίζει.

Η Κάλλι Αναγνώστου μιλά στον FLASH για την τραγωδία στο Μάτι / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Πριν από λίγες ημέρες ο Σύλλογος κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας νέα ποινική διερεύνηση για την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων, καθώς πιστεύει ότι οι νεκροί είναι περισσότεροι.

«Υπάρχουν και άλλοι νεκροί»: Η Κάλλι Αναγνώστου συνεχίζει να δίνει και έναν άλλο αγώνα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.



Συνέντευξη: Παναγιώτης Σουρέλης - Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/QkrD0Rf1x1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 23, 2026