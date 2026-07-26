Ελλάδα ΠΑΣΟΚ Μουσική Βουλευτές

Το μουσικό ταλέντο του Παναγιώτη Δουδωνή: Η στιγμή που τραγουδάει Χιώτη σε έξοδό του

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ άφησε για λίγο την πολιτική ατζέντα και ανέβηκε στο μικρόφωνο, χαρίζοντας μια διαφορετική στιγμή στους ακολούθους του στα social media.

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Μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι πολίτες παρουσίασε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις και βρέθηκε σε μια πιο χαλαρή στιγμή, με πρωταγωνιστή τη μουσική.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε ταβέρνα με ζωντανό πρόγραμμα και δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του μεγάλου δημιουργού Μανώλη Χιώτη.

Το βίντεο από τη μουσική βραδιά δημοσιεύτηκε στα social media και γρήγορα συγκέντρωσε θετικά σχόλια από χρήστες που στάθηκαν στην ερμηνεία του αλλά και στην αυθόρμητη διάθεση του πολιτικού. Η μουσική στιγμή του Παναγιώτη Δουδωνή αποτέλεσε μια διαφορετική παρένθεση από την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα, δείχνοντας μια πιο προσωπική πλευρά του βουλευτή.

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Ελλάδα ΠΑΣΟΚ Μουσική Βουλευτές

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