Το Μπακού «κάηκε»: Ο Άντονι Γκόρντον έγραψε ιστορία με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο

Η αποψινή βραδιά στο Αζερμπαϊτζάν δεν ήταν απλώς μια ευρωπαϊκή νίκη για τη Νιούκαστλ, αλλά η γέννηση ενός ιστορικού ρεκόρ που θα μνημονεύεται για δεκαετίες. Ο Άντονι Γκόρντον, σε μια κατάσταση απόλυτου ποδοσφαιρικού θεάματος, κατάφερε το αδιανόητο, σκοράροντας 4 γκολ μέσα στο πρώτο ημίχρονο (3', 32', 34', 45+1') της αναμέτρησης κόντρα στην Καραμπάγκ και μετατρέποντας το παιχνίδι σε προσωπικό του σόου.

Η εμφάνισή του ήταν καταιγιστική, ξεκινώντας με το ταχύτερο γκολ της Νιούκαστλ στην ιστορία του θεσμού, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κρατούσε ο θρυλικός Άλαν Σίρερ από το 2003.

Με αυτή του την επίδοση, ο Άγγλος εξτρέμ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που πετυχαίνει καρέ γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο, ισοφαρίζοντας το επίτευγμα του Λουίζ Αντριάνο. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο πρώτος που το κατάφερε στο πρώτο 45λεπτο, όταν το 2014 διέλυσε την άμυνα της Μπάτε Μπορίσοφ με τη φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στην ίδια κλειστή λίστα ανήκει φυσικά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος το 2019 «φόρτωσε» τον Ερυθρό Αστέρα με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο εξωπραγματικό διάστημα των 14 λεπτών, αλλά και ο Μάριο Γκόμεζ, ο οποίος το 2012 είχε σκοράρει 4 φορές στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Βασιλεία.

Η σπανιότητα αυτού που έκανε ο Γκόρντον υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι ακόμη και οι «ημίθεοι» του αθλήματος που έχουν πετύχει 4 γκολ ή και περισσότερα σε ένα παιχνίδι, χρειάστηκαν συνήθως και τα δύο ημίχρονα για να συμπληρώσουν την τετράδα.

Ο Λιονέλ Μέσι στη δική του μαγική βραδιά κόντρα στην Άρσεναλ το 2010, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο επιβλητικό 8-0 επί της Μάλμε το 2015, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Άντερλεχτ, αλλά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στην πρόσφατη πεντάρα του κόντρα στη Λειψία, δεν είχαν αυτή την απόλυτη συγκέντρωση πυρών μέσα σε ένα μόνο 45λεπτο.

Ο Γκόρντον, πατώντας το γκάζι από το πρώτο σφύριγμα, προσπέρασε σε μια νύχτα κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας ότι η νέα, πανίσχυρη εποχή της Νιούκαστλ έχει πλέον τον δικό της απόλυτο πρωταγωνιστή που δεν σταματά πουθενά.